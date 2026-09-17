„Visuotinės gynybos“ vadovas apie „aušriečių“ įtarimus: mano sąžinė rami

„Mano sąžinė yra švari. Visi dalykai, kurie daromi, yra daromi valstybės saugumo labui. Aš manau, kad yra visi argumentai mano pusėje. Jeigu žiūrėti iš organizacijos perspektyvos pusės, jeigu galiu šnekėti, už tuos tinklus, ką mes darome, jų skaidrumą, jų tikslumą, sąlytį su institucijomis ir geresnį rezultatą, kuris reikalingas bendrai visiems – ir valstybei, ir organizacijoms, ir piliečiams“, – ketvirtadienį Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams teigė T. Godliauskas.
„Kiekvienas Seimo narys turi teisę demokratinėj valstybėj atlikti veiksmą. Tai jisai jį atliko, ir manau, kad kai ateis laikas, išsigryninsime“, – sakė jis.
Opozicinė „aušriečių“ frakcija ketvirtadienį pranešė, jog dėl asociacijos veiklos kreipsis į prokuratūrą ir VSD.
„Mes kreipsimės į Generalinę prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą, kad būtų bent jau atliekamas ikiteisminis tyrimas arba informacijos patikslinimas, ką šitie ponai nori daryti“, – per Seime surengtą spaudos konferenciją „Kas formuoja Lietuvos gynybos politiką?“ ketvirtadienį teigė partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Aušriečių“ teigimu, kai kurie parlamentarai gavo laišką, kuriame pateikiama ištrauka iš neva asociacijos siųsto laiško.
„Prieš kelias dienas viešoje erdvėje pasirodė ir taip pat mums į rankas pateko susirašinėjimo medžiaga, susijusi su asociacija „Visuotinė gynyba“. (…) Mums pateiktame susirašinėjime, kurių autentiškumą ir jo nurodytų finansinių duomenų tikslumą mūsų manymu turėtų patikrinti kompetentingos institucijos, tiesiogiai rašoma: „Darysime, kalbėsime ir gražiai, ir piktai, spausime, trauksime, stumsime ir padarysime. Prispausime politikus ir kariuomenę padaryti tai, ką jie turi padaryti“. Kitame epizode aiškinama, kodėl į organizaciją atėjo vadovauti Tomas Godliauskas“, – konferencijoje kalbėjo A. Gedvilas.
A. Gedvilo teigimu, minėto susirašinėjimo autentiškumą turi patikrinti atitinkamos tarnybos.
Opozicinė frakcija taip pat kelia klausimus, ar asociacijos veikla nėra lobistinė bei tinkamai deklaruojama, kokie yra šioje veikloje dalyvaujančių asmenų privatūs ir verslo interesai.
Kaip skelbė ELTA, birželį krašto apsaugos viceministro pareigas palikęs T. Godliauskas ėmė vadovauti asociacijai „Visuotinė gynyba“.
Ji skiria dėmesį visuomenės ir organizacijų įtraukimui į visuotinę gynybą, jų atsakomybių ir praktinio pasirengimo stiprinimui, visuomenės atsparumo bei socialinės sanglaudos didinimui. Taip pat skiriamas dėmesys pažangiausių Suomijos, Ukrainos, Izraelio ir kitų valstybių praktikų pritaikymui Lietuvos poreikiams.
Greta asociacijos įsteigimo buvo parengta ir studija. Remiantis ja iki šių metų pabaigos kartu su tarptautiniais gynybos ekspertais bus kuriamas ir testuojamas Lietuvai pritaikytas visuotinės gynybos modelis, paremtas Suomijos, Izraelio, Ukrainos, Švedijos ir kitų valstybių praktikomis.
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