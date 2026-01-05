Vokietijos ministras: man nepriklauso kištis į vidaus politiką Lietuvoje

„Man nepriklauso kištis į vidaus politiką čia, Lietuvoje“, – žurnalistams Vilniuje sakė J. Wadephulis, baigiantis spaudos konferencijai su Lietuvos kolega Kęstučiu Budriu, atsakydamas į BNS klausimą.
Visgi jis pridūrė, kad „mes visada turime kovoti su antisemitizmu“.
Panašius teiginius jis išsakė spaudos konferencijos pradžioje.
„Mes abu žinome, kaip svarbu žinoti praeitį, kad galėtume suprasti dabartį. Prie Lietuvos praeities priklauso ir vokiečių okupacija bei vokiečių įvykdytas nusikaltimas žmonijai – Holokaustas Lietuvoje, kurio aukomis tapo per 200 tūkstančių žydų“, – teigė Vokietijos diplomatijos vadovas.
„Vokietijos istorinės atsakomybės dalis yra išlaikyti gyvą atmintį, ryžtingai kovoti prieš antisemitizmą bei neapykantą žmonėms ir puoselėti žydų gyvenimą. Mes kartu už tai pasisakome“, – pridūrė jis.
Kaip anksčiau skelbė BNS, Vilniaus apygardos teismas gruodį pripažino R. Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto neigimo.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas užpernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius.
Užpernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą, o politiko vadovaujama „Nemuno aušra“ pakviesta į valdančiąją daugumą.
Prokuratūra yra apskundusi apygardos teismo sprendimą dėl, jos teigimu, per mažos R. Žemaitaičiui skirtos baudos. Skųsti sprendimą aukštesnės instancijos teismui ketina ir parlamentaras.
