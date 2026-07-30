VRK atideda sprendimą dėl galimų Žemaitaičio ir aušriečių šiurkščių pažeidimų

Už šį pasiūlymą balsavo šeši, susilaikė – penki VRK nariai.
Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks dvi savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 d.
Tokį prašymą komisijai posėdžio metu pateikė VRK narė Olga Kilkinova.
„Susipažinus su visa pažyma, išklausius visus pasisakymus ir kadangi pagrindinis dalykas yra pinigų kilmė, kuria disponavo ponas Puchovičius. (...) Teikiu prašymą atidėti sprendimą šiame ginče, kreipiantis į dvi įmones (...). Nustatant aiškų terminą, kad būtų pateikti visi minimi apskaitos dokumentai, finansiniai dokumentai, kurie galėtų pagrįsti tą lėšų kilmę“, – dėstė ji.
Tiesa, dalis komisijos narių teigė, kad tyrimo apimtis yra pakankama.
„Manau, kad šie prašymai yra nesavalaikiai, todėl, kad įmonės turėjo visas galimybes ir atstovaujami vadovų, ir atstovaujami teisininkų pateikti savo poziciją pagrindžiančius dokumentus. Tačiau, kadangi yra iškelti tokie klausimai, norime, kad sprendimas būtų priimtas ištyrus visas aplinkybes, (…) sutikčiau suteikti tam tikrą terminą, kad patys galėtų pateikti dokumentus, kurių nori (…)“, – dėstė VRK narė Laura Martinaitytė.
O. Kilkinova taip pat siūlė tenkinti tyrime minimų įmonių prašymą kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Vis tik, tokia siūlymui pritarta nebuvo.
Šį klausimą komisija turėjo svarstyti liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į „Nemuno aušros“ bei kelių uždarųjų akcinių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija galėjo pažeisti priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ galėjo finansuoti 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį, tai yra partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Politikas yra vienintelis abiejų šių įmonių akcininkas.
Kaip nurodoma VRK tyrime, jis tarpininkavo ir pervedant bendrovės „Tvari statyba“ lėšas (4,5 tūkst. eurų) R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
VRK tyrimu taip pat nustatyta, kad „Nemuno aušra“ galėjo priimti ir panaudoti per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Bendra jų suma sudaro 4,3 tūkst. eurų.
Tarp tokių asmenų yra ir R. Puchovičiaus sutuoktinė Eva Puchovič, sumokėjusi 1,5 tūkst. siekusį nario mokestį iš vyro gautų bendrovės „Tvari statyba“ lėšų. Taip pat politiko tėvas Edvardas Puchovičius, sumokėjęs 2,5 tūkst. eurų nario mokestį R. Puchovičiaus gautomis lėšomis, mat jo banko sąskaitos likutis buvo nepakankamas.
VRK siūlo nustatyti, kad „aušriečių“ vicepirmininkas, tarpininkaudamas ir pervesdamas savo arba iš juridinių asmenų gautas lėšas tretiesiems asmenims, kad jie šias lėšas sumokėtų kaip nario mokestį politinei partijai finansuoti pažeidė Politinių organizacijų įstatymą. Pažeidimą siūloma pripažinti ir E. Puchovič, E. Puchovičiui bei Pauliui Kazilioniui. Tiesa, R. Puchovičiui siūloma pripažinti ir Rinkimų kodekso pažeidimą.
Rinkimų kodekso ir Politinių organizacijų įstatymo pažeidimus dėl šios priežasties siūloma pripažinti ir „Nemuno aušrai“.
Šiurkštūs pažeidimai R. Žemaitaičiui
Tuo metu R. Žemaitaičiui siūloma pripažinti šiurkščius Rinkimų kodekso pažeidimus 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių.
Be to, Rinkimų kodeksą būtų pažeidę ir Aleksandras Fursas, R. Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai skirtus 5 tūkst. eurų pervesdamas Linai Šukytei-Korsakei. Pastarajai politikei, kuri iš A. Furso gautas lėšas pervedė R. Žemaitaičio prezidento rinkimų politinei kampanijai finansuoti kaip savo asmeninę auką, taip pat siūloma pripažinti pažeidimą.
Vis tik VRK siūlo atidėti klausimą dėl įpareigojimo „Nemuno aušrai“ neteisėtai gautų lėšų sumą – viso 28,5 tūkst. eurų, pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms.
Taip pat siūloma įpareigoti R. Žemaitaitį prezidento rinkimų kampanijos metu gautą neteisėto finansavimo sumą (9,5 tūkst. eurų) per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.
ELTA primena, jog VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų. Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
VRK taip pat nurodė R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei grąžinti partijai atitinkamai 26 776 bei 15 349 eurus.
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