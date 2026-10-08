VRK nutraukia Agnės Bilotaitės įgaliojimus, ją Seime keis Kęstutis Masiulis

Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu.
Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos A. Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių.
„Tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Supratau, kad nebegaliu delsti ir turiu pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti“, – teigė ji.
A. Bilotaitė teigė, kad, nepaisant pasitraukimo iš aktyvios politikos, liks TS-LKD nare. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. 2024-aisiais į parlamentą ji išrinkta pagal konservatorių sąrašą.
Šią kadenciją A. Bilotaitė dirbo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, buvo Laikinosios moterų parlamentinės grupės pirmininkė. 2020–2024 metais ji ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas.
Pagal konservatorių sąrašą į Seimą pateksiantis K. Masiulis trečiadienį BNS sakė turintis entuziazmo grįžti į parlamentą ir labiausiai norintis dirbti Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete.
K. Masiulis Seimo nariu nepertraukiamai dirbo nuo 2008 iki 2024 metų, o praėjusiuose rinkimuose TS-LKD sąraše liko pirmas už brūkšnio.
Jis yra įgijęs teorinės fizikos daktaro laipsnį, dirbęs akademinį darbą Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose, taip pat ėjęs Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus patarėjo, Vyriausybės konsultanto ir premjero patarėjo pareigas. 2003–2005 metais K. Masiulis buvo Vilniaus vicemeras. Nuo 2003 metų jis priklauso konservatorių partijai.
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