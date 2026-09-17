VRK panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus

Komisija mero įgaliojimus pripažino nutrūkusiais, nesuėjus terminui pagal įsiteisėjusį apkaltinamąjį Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį.
„Tik priminsiu, kadangi iki rinkimų liko mažiau negu metai, tai papildomi rinkimai Druskininkuose – nerengiami“, – posėdyje kalbėjo VRK pirmininkė Lina Petronienė.
VRK nesuėjus terminui taip pat nutraukė Druskininkų savivaldybės tarybos nario Aivaro Kadziausko, išrinkto pagal politinio komiteto „Už Druskininkus“ iškeltų kandidatų sąrašą, įgaliojimus.
A. Kadziauskas yra nuteistas kartu su meru toje pačioje byloje, jam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
Jo vietą Druskininkų savivaldybės taryboje turėtų užimti Laura Gardziulevičienė.
ELTA primena, kad Druskininkų vadovas R. Malinauskas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, jis turi sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų.
Kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų yra likę mažiau kaip metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebus rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Dėl to Druskininkų rajono savivaldybės taryba turėtų spręsti pirmadienį.
R. Malinauskas savo kaltės niekada nepripažino, po įsiteisėjusio nuosprendžio jis pareiškė, kad teismo sprendimo negerbia.
R. Malinauskas teisme nurodė, kad niekada nei su tarybos nariu Aivaru Kadziausku, nei su kuo kitu nevedė derybų dėl pinigų davimo ar kažkieno papirkimo – visi pinigai tiesiog buvo mokami už teisines paslaugas.
Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai sako, kad R. Malinauskas ir A. Kadziauskas pagrįstai nuteisti už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, joje yra daugybė jų kaltės įrodymų, tą patvirtina Specialiųjų tyrimų tarnybos slapta užfiksuoti pokalbių įrašai, kaip buvo tariamasi perduoti pinigus už poveikį teisėjui Vijūnėlės dvaro byloje.
(be temos)