VRK partijoms paskirstė 2,75 mln. eurų valstybės dotacijų

Iš viso partijoms bus pervesta 2,75 mln. eurų.
Tokia pati suma partijoms paskirstyta balandį mokant pirmojo pusmečio dotaciją.
Daugiausia – 662,7 tūkst. eurų – skirta valdančiajai Lietuvos socialdemokratų partijai, opozicinei Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams bus išmokėta 612,2 tūkst. eurų.
Valdančiajai koalicijos priklausančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gaus 258,8 tūkst. eurų, „Nemuno aušra“ – 241,8 tūkst. eurų.
Panašios sumos – 241,5 tūkst. eurų – sulauks opozicinė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Opoziciniam Liberalų sąjūdžiui skirta 237 tūkst. eurų, tris vienmandatėse išrinktus atstovus Seime turinti Lietuvos lenkų rinkimų akcija-krikščioniškų šeimų sąjunga sulauks 141,6 tūkst. eurų dotacijos.
Į Seimą nepatekusi, bet atstovų Vilniaus miesto taryboje ir Europos Parlamente turinti Laisvės partija gaus 140,4 tūkst. eurų, Lietuvos regionų partija – 88 tūkst. eurų, po vieną atstovą Seime turintis Nacionalinis susivienijimas ir Centro dešinės partija (buvusi partija „Laisvė ir teisingumas“) sulauks atitinkamai 65,4 ir 61,1 tūkst. eurų dotacijų.
VRK skaičiavimais, vienas balsas 2 proc. barjerą rinkimuose perkopusioms partijoms šių metų antrą pusmetį atneša 0,596 euro.
Lėšos paskirstytos atsižvelgiant į 2024 metais vykusių Europos Parlamento ir Seimo rinkimų bei 2023 metų savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus.
Valstybės biudžete partijoms šiemet iš viso numatyta 5,5 mln. eurų.
VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15-osios ir iki lapkričio 15 dienos.
Naujausi komentarai