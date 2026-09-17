VRK pradėjo tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės teiktų paslaugų „Nemuno aušrai“

Tai komisija darys paaiškėjus, kad „Nemuno aušros“ 2024 metais komisijai siųstas vienas iš teisinių dokumentų „Dėl politinės partijos finansavimo šaltinių“ buvo parengtas L. Matjošaitytės.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė devyniems jos nariams balsavus „už“ ir susilaikius Justui Pankauskui. „Nemuno aušros“ į VRK pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino.
VRK tyrimą pavedė atlikti iki gruodžio 17 dienos.
„Manau, turėtume pradėti tyrimą dėl to, kad išsiaiškintume, ir galėtume įvertinti, kokio masto, kokios apimties ir kokios paslaugos buvo suteiktos politinei partijai“, – prieš balsavimą siūlymą kėlė VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Ji situaciją anksčiau vadino „labai nesmagia“, pabrėždama, jog partijų kampanijų finansavimo reikalavimai susiję su rinkimų skaidrumu ir demokratijos atsparumu.
Vis dėlto ji teigė negalinti imtis priemonių atšaukti VRK narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija, šiuo atveju – Seimas.
Be to, situaciją dėl L. Matjošaitytės ir „Nemuno aušros“ bendradarbiavimo aiškinasi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Ji ketina spręsti, ar tirs galimą VRK narės viešųjų ir privačių interesų supainiojimą.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas Seimo sprendimu ji grįžo 2025 metais jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi.
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