VTEK: baigiasi Mindaugui Sinkevičiui pritaikyti apribojimai

Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, VTEK nusprendė, kad Jonavos meras M. Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tokiu būdu jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
Asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba.
„Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodyti apribojimai M. Sinkevičiaus atžvilgiu galioja iki 2026 m. birželio 10 d.“ – informavo VTEK.
Nors anksčiau VTEK narė Virginija Aleksejūnė yra sakiusi, kad komisijos sprendimas užkerta M. Sinkevičiui kelią į premjero postą, visgi ši informacija yra neteisinga.
Komisija yra pateikusi išaiškinimą, kuriame patikslina VTEK poziciją.
VTEK nurodo, kad savivaldybės taryba, kaip savivaldybės atstovaujamoji institucija, ir savivaldybės meras, kaip savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka veikia atitinkamos savivaldybės teritorijoje ir jokiais įstatymais nėra priskirti Vyriausybės įstaigų sistemai.
Be to, komisija išaiškinime taip pat nurodo, kad V. Aleksejūnės atsakymai Eltai nebuvo teikti visos VTEK vardu.
„Individualiai pateiktas nario komentaras laikytinas asmenine nuomone“, – rašoma dokumente.
ELTA primena, kad praėjusių metų birželio 11 dieną VTEK vienbalsiai nusprendė, kad M. Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, teikdamas savivaldybei išlaidas už sutuoktinės telefoną, asmeninėms reikmėms įsigytus du televizorius.
Į VTEK dėl Jonavos mero „čekiukų“ istorijos kreipėsi politiko byloje valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras Darius Valkavičius. Prokuroras tai padarė po to, kai 2025 metų kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino dviejų teismų apkaltinamuosius sprendimus ir M. Sinkevičiaus atžvilgiu bylą nutraukė.
Teismai šią bylą nagrinėjo baudžiamosios teisės aspektu. VTEK vertino M. Sinkevičiaus veiksmus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo prasme.
(be temos)