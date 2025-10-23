Vyriausybė Lukašenkai tėškė ultimatumą

Trečiadienio rytą automobilių eilė tik pradėjo judėti pro Medininkų pasienio postą.
„Žinoma, negerai, sušalome nuo ryto. Mašinų už mūsų daug, niekas nieko neįspėjo. Kai kurie apsisuko ir važiavo atgal“, – pasakojo moteris.
Naktį septynias valandas Medininkų ir Šalčininkų pasienio postai buvo uždaryti.
„Reikėjo į kapines važiuoti, bet niekas nepraleido. Uždaryta, gal eilė tokia, po to pasakė, kad balionai. Reikia – tai reikia“, – sakė vyras.
„Iš Baltarusijos dažniau per Lenkiją važiuoju, tai ten laukiu ir 20 valandų. O čia 4 valandas palaukti nėra daug“, – kalbėjo vyriškis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kadangi Medininkai ir Šalčininkai – paskutiniai su Baltarusija likę pasienio postai, naktį Lietuva visiškai uždarė sieną su Baltarusija.
„Kaip prevencinė priemonė nuo antros valandos nakties VSAT vado sprendimu buvo apribotas vykimas per sieną kontrolės punktuose“, – paaiškino VSAT vadas Rustamas Liubajevas.
Pasieniečiai į Vyriausybę atnešė parodyti problemos priežastį.
Naktį iš Baltarusijos atskrido nebe dešimtys, o šimtai balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis.
„Informacija, kurią gavome iš karinių oro pajėgų, rodo, kad bendras skaičius buvo virš 200“, – patvirtino R. Liubajevas.
Dėl balionų, kaip ir prieš dvi savaites, visai nakčiai buvo sustabdytas Vilniaus oro uostas.
„Paveiktų skrydžių yra apie 30. Iš viso daugiau nei 4 tūkst. keleivių patyrė nepatogumų“, – sakė Lietuvos oro uostų saugos direktorius Vidas Kšanas.
Sienos uždarymas niekaip nepadeda stabdyti balionų ar saugoti oro uosto. Tai – politinis Lietuvos signalas A. Lukašenkai.
„Tokio masto, tokio srauto, tiek daug taškų.... Būtų naivu tikėtis, kad Baltarusijos režimas nežinotų, jog tai vyksta. Su jų žinia arba su jų ignoravimu tai vyksta – faktas“, – aiškino Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Balionai leidžiami iš Baltarusijos gilumos – į Lietuvą įskrenda jau kelių kilometrų aukštyje. A. Lukašenkai reikia rinktis, ko jis nori labiau – toliau kenkti Lietuvai ar nebeleisti balionų ir išsaugoti vienus iš paskutinių jam likusių kelių į Vakarus, per Lietuvą. Tai svarbu A. Lukašenkos įmonėms.
„Kad ir kokie būtų politiniai santykiai, bet techniniu lygiu turime bendradarbiauti“, – komentavo ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Kenos geležinkelio postas nebuvo uždarytas – pro čia keliauja rusų tranzitas į Kaliningradą. Lietuva įsipareigojusi jį užtikrinti.
Automobiliais tranzitas į Kaliningradą vyko ir per naktį iš antradienio į trečiadienį stabdytus Medininkų bei Šalčininkų postus. Rusų tranzitas į Kaliningradą yra priežastis, kodėl būtų sudėtinga ilgam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Anot premjerės, jei bus dar balionų, siena gali būti uždaryta ilgiau nei parai.
„Laiko negailėsime – reaguosime čia ir dabar. Siunčiama aiški žinutė kaimynams, kad ramiai tikrai nežiūrėsime į tokius veiksmus“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Rusijos kryptimi krovinius dar vežantys Lietuvos vežėjai skundžiasi, kad turės nuostolių.
„Suprantu, kad trukdo dirbti, bet negalime nereaguoti, nes balionai trukdo dirbti mūsų oro uostui“, – sakė I. Ruginienė.
Vyriausybė prašys technologijų įmonių patarimų, kaip stabdyti balionus. Pasieniečiai dar naktį surado 12 balionų ir sulaikė 4 asmenis.
Dabar Vyriausybė skubiai taiko priemones, kurias pasieniečiai siūlė seniai, bet kurias ignoravo Vidaus reikalų ministerija.
Prieš dvi savaites ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad sienos su Baltarusija uždaryti nesvarstoma.
„Nemanau, kad tai labai paveiktų, nes veikla vykdoma grupuočių“, – tvirtino vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius.
Pasieniečiai prašė griežtinti bausmes už kontrabandą balionais. Dabar gresia baudos, kurios neatgraso – tie patys asmenys prie balionų sulaikomi pakartotinai. Ministras iki šiol dvejojo dėl griežtesnių bausmių.
„Ar į Seimą eisime – nežinau. Vis tiek yra ir dėl žmogaus teisių pamąstymų, ir taip toliau“, – sakė V. Kondratovičius.
Trečiadienį ministro kabinete jau pasiūlyta baudas skirti ir už mažesnį kiekį kontrabandos. Taip pat numatyti bausmes, jei dėl balionų sutrikdomas lėktuvų eismas – grėstų kalėjimas iki 4 metų.
„Artimiausiu metu tikimės, kad bus priimti Baudžiamojo kodekso pakeitimai“, – informavo VSAT vadas R. Liubajevas.
Dažniausiai sulaikomi ir baudžiami tik nusileidusių balionų surinkėjai, bet ne organizatoriai. Balionai su cigaretėmis leidžiami ir į Lenkiją, ir į Latviją, tačiau palankiausi vėjai iš Baltarusijos yra į Lietuvą.
