Vyriausybė nusprendė, kad prezidento sutuoktinis oro uoste būtų aptarnaujamas kaip VIP asmuo

Tai reiškia, kad šalies vadovo sutuoktinis bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros.
Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad kaip labai svarbūs asmenys oro uostuose aptarnaujami prezidentas, premjeras, ministrai, Konstitucinio, Aukščiausiojo teismų pirmininkai, Konstitucinio Teismo teisėjai, kadenciją baigę Lietuvos prezidentai ir Atkuriamojo Seimo pirmininkas.
Ji taip pat galioja ir išvardintų pareigybių sutuoktiniams, tačiau tik tuomet, jei jie vyksta kartu.
Pagal Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą, kuriam pritarė Vyriausybė, sąrašas papildomas prezidento ir kitų užsienio šalių vadovų sutuoktiniais.
„Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką ir tradicijas, aukščiausiųjų šalies pareigūnų sutuoktiniai prisideda prie valstybės įvaizdžio formavimo, vyksta susitikti su kitų šalių pirmaisiais asmenimis, atlieka reprezentacines, taip pat socialines ir kultūrines funkcijas, skatina tarptautinius ryšius, tam tikrais atvejais šias funkcijas atlieka nepriklausomai nuo aukščiausiųjų šalies pareigūnų“, – teigia URM.
URM duomenimis, panašus reguliavimas galioja Italijoje, Latvijoje, Sakartvele, Slovėnijoje, Ukrainoje.
