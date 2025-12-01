Vyriausybės rūmuose – Ruginienės susitikimas su gyventojais

Kaip susitikimo išvakarėse Eltai teigė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, tokiu formatu I. Ruginienė siekia išgirsti gyventojų problemas ir lūkesčius „tiesiogiai, o ne per antrinius šaltinius“.
„Pokalbis „akis į akį“ leidžia geriau suprasti, kas žmonėms kelia didžiausią nerimą, kokių sprendimų jie tikisi ir kokių priemonių Vyriausybė dar galėtų imtis, siekdama stiprinti Lietuvos žmonių gerovę“, – teigė premjerės patarėjas.
Apie tai, jog gruodžio pradžioje planuoja tokį susitikimą, I. Ruginienė užsiminė dar spalio pabaigoje. Tuomet skelbta, kad išgirdusi gyventojus slegiančias problemas premjerė žada inicijuoti atitinkamus pokyčius.
„Man svarbu ne tik išgirsti, bet ir veikti – įvertinti esamą tvarką, teisinį reglamentavimą, inicijuoti pokyčius ten, kur jų reikia. Telksiu institucijas ieškoti sprendimų, kurie iš tiesų pagerintų situaciją Lietuvos žmonių labui“, – tuomet išplatintame pranešime pažymėjo Vyriausybės vadovė.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimui patvirtinus socialdemokratės I. Ruginienės Vyriausybės programą, prisiekė bei oficialiai darbą pradėjo naujasis Ministrų kabinetas.
Nuo 20-osios Vyriausybės priesaikos jau pasikeitė du ministrai – savaitę kultūros ministro poste dirbusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių pakeitė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu į kivirčus su Vyriausybės vadove įsivėlusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę lapkritį pakeitė socialdemokratas Robertas Kaunas.
