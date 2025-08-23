Vytautas Landsbergis: Baltijos kelias galėtų mus ir šiandien įkvėpti susitelkimui

„Baltijos kelias buvo nepaprastas įvykis, kuris galėtų mus ir šiandien įkvėpti drąsai, ryžtui ir susitelkimui. Duok, Dieve, kad įkvėptų“, – Eltai teigė V. Landsbergis.
„Dabar mes nieko panašaus neturime. Mums reikia kaip skęstantiems griebtis už šiaudelio – Baltijos kelio prisiminimo iš esmės, kokie mes tada buvome ir kokie mes galime būti, jeigu norime“, – akcentavo jis.
Tuo metu Baltijos kelio atkarpą Ukmergė–Panevėžys koordinavęs Sąjūdžio narys Aleksandras Abišala tikina, kad šis įvykis buvo lūžio taškas, suvokiant, kad Lietuva siekia nepriklausomybės. Be to, jo įsitikinimu, Baltijos kelias primena, kad susitelkusi tauta gali pasiekti savo tikslų.
„Prisiminti verta ir priežastis, ir motyvus, ir pasekmes. Svarbiausia pasekmė buvo, kad mes parodėme pasauliui, bet pirmiausia patys sau, kad galime susitelkti. Patys įsitikinome, kad žinome, ko norime, ir, svarbiausia, kad galime. Jeigu norime – tai galime. Galime tada, kai veikiame ne patys vieni atskirai, o kartu“, – Eltai teigė A. Abišala.
„Čia buvo lūžio taškas. Iki Baltijos kelio buvo ir visokių abejonių, ir kitokių pasvarstymų apie suverenitetą, lietuvių kalbos situacijos, ekologijos pagerinimą. Dalis žmonių jau prieš tai buvo įsitikinę, kad nepriklausomybės reikia siekti, bet po 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuva ir Maskva jau žinojo, kad mūsų tikslas – nepriklausomybė“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint nusikalstamo Molotovo–Ribentropo pakto ir jo Slaptųjų protokolų pasirašymo 50-ąsias metines, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią – 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią trijų Sovietų Sąjungos okupuotų valstybių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.
Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Taline rankomis susikibę išsirikiavo apie 2 mln. žmonių, iš kurių pusė – lietuviai.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra iniciatyva buvo išreikštas protestas prieš Slaptuosius protokolus ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimą.
Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasiryžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę.
