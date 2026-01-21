Žemaitaitis siunčia aiškią žinutę protestuotojams

Nauja diena – nauji susitikimai. Antradienį Remigijus Žemaitaitis lankėsi Elektrėnuose. Nors vyko pamokų metas, pirmose eilėse – moksleiviai su protesto plakatais. Vis dėlto susitikimo metu kalba pakrypo ir apie vakarykštį incidentą Vilkaviškyje.
„Žodžio laisvė jums neapribota. Jie ramiai, gražiai, be jokių rėkavimų, be jokių cypavimų gražiausiai dalyvauja. Kas nors juos varo lauk? Niekas nevaro lauk, nes jie elgiasi etiškai. Jie elgtųsi neetiškai – per duris būtų išvaryti“, – sakė R. Žemaitaitis.
Būtent kitaip, pasak politiko, buvo Vilkaviškyje. Ten jaunimas į salę ėjo skanduodamas: „Namo, namo, melagiai, namo.“
Susitikimo metu R. Žemaitaitis iš salės išstūmė vaikiną, rankose laikiusį lentą su užrašu „Ruzzija“, parašytą su dviem raidėmis Z.
Kol R. Žemaitaitis trečiadienio rytą kalbėjosi Elektrėnuose, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo Vilkaviškyje, nors pats jaunuolis pareiškimo nebuvo pateikęs.
„Ne, jis nėra pradėtas kažkieno konkrečiai atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal faktą. Tyrimo metu bus aiškinamasi tyrimui reikšmingos aplinkybės – ar buvo padaryta nusikalstama veika, ar ne“, – nurodė prokuroras Vytautas Nacikūnas.
Taip pat patvirtinta, kad buvo gauta ir elektroninių kreipimųsi.
„Žinau, kad gauta e. kreipimųsi per e. policiją. Visi tie kreipimaisi bus prijungti prie pradėto ikiteisminio tyrimo ir bus įvertinti“, – nurodė V. Nacikūnas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pats R. Žemaitaitis teigia, kad jaunuolį pastūmė siekdamas apginti salėje buvusius senjorus.
„Mes net pradėti negalėjome – ten rėkia, nutraukinėja žmones, nutraukinėja mane. Druskininkuose policija išvedė, silkę pila, šaukia, rėkia. Ar čia yra normalus dialogas?“ – klausė politikas.
Į incidentą sureagavo ir socialdemokratai. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad politikai privalo susilaikyti nuo fizinių veiksmų.
„Smurto naudojimas, kažkokie susistumdymai, net ir reaguojant kaip politikui į įvairius pasisakymus, šūksnius, rėkimus ar keiksnojimus, yra netoleruotinas veiksmas“, – sakė M. Sinkevičius.
Įvykį įvertino ir Prezidentūra.
„Situacija, be abejo, apgailėtina, bet realiai parodanti, kad trūksta tarpusavio pagarbos. Nenoriu kaltinti nei vieno, nei kito. Galėjo būti tam tikrų provokacijų iš vienos ar kitos pusės“, – teigė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Elektrėnuose jaunimas taip pat pasisakė, tačiau šįkart susitikimas vyko kitaip nei Vilkaviškyje. Patys jaunuoliai teigė, kad buvo susitarta elgtis taikiai.
„O kam po to eiti papildomai bylinėtis su žmogumi, kuris matosi, kad ne iki galo viską supranta?“ – sakė elektrėnietis Jonas.
Kitas jaunuolis pabrėžė, kad fizinė riba buvo peržengta.
„Tas fizinis veiksmas peržengė ribą. Aš nesakau, kad protestuotojas turi fiziškai kažką daryti, bet ir Seimo narys neturėtų. Tai žema“, – kalbėjo elektrėnietė Rūta.
Vis dėlto pats R. Žemaitaitis dėl savo veiksmų nesigaili.
„Tai man reikėjo žiūrėti, kaip atėjusius žmones prievartauja, kolioja ir tampo? To nebus prie Žemaitaičio. Bus tvarka. Tampysiu tuos, kurie elgsis neetiškai, nekultūringai ir tampys vyresnio amžiaus žmones. Susitaikykite su tuo“, – pridūrė jis.
Susitikimui pasibaigus, R. Žemaitaitį iki automobilio palydėjo skanduotės.
