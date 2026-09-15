Žiniasklaida: Alytaus mero patarėjui – šimtatūkstantinės dovanos iš pensinio amžiaus tėvų

Kaip rašoma tyrime, Alytaus socdemų skyriaus vicepirmininko ir šio miesto jaunųjų socialdemokratų vadovo mamos įmonės anksčiau gavo užsakymų iš savivaldybės įmonių, tačiau S. Ivoška šių ryšių nedeklaravo.
Tyrimo duomenimis, S. Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik keturis kartus – nuo 78,8 tūkst. iki 308 tūkst. eurų. Be to, mero patarėjas deklaravo 95 tūkst. eurų santaupų grynaisiais pinigais, per metus ši suma išaugo 35 tūkst. eurų.
Registrų centro duomenimis, du iš pensinio amžiaus tėvų gautus nekilnojamojo turto objektus S. Ivoška jau pardavė. Už juos jis gavo iš viso 269 tūkst. eurų.
Deklaracijoje už 2025 metus politikas nurodė beveik 145 tūkst. eurų vertės sklypus ir statinius, nors ankstesniais metais nekilnojamojo turto nedeklaravo. Nekilnojamojo turto registro duomenys rodo, kad tėvai jam padovanojo keturis sklypus Alytuje ir miesto prieigose bei tris statinius.
Tarp gautų dovanų – sklypas ir 1984 metų statybos dviejų aukštų gyvenamasis namas Lelijų gatvėje ant Nemuno kranto. S. Ivoškos tėvai šį sklypą su pastatu 2024 metų gruodį įsigijo už 85 tūkst. eurų, o 2025 metų sausį padovanojo sūnui, netrukus po to pradėta pastato rekonstrukcija. S. Ivoška teigė, kad tėvai turtą jam perleido dėl sveikatos problemų.
Dar du dovanotus objektus mero patarėjas netrukus pardavė. Pašilio gatvėje stovintį naujos statybos namą su sklypu politikas pardavė praėjus mažiau nei dviem savaitėms po dovanojimo už 90 tūkst. eurų.
Kitas objektas – Vardos gatvėje. Praėjusių metų vasarį politiko tėvai jam padovanojo 10 arų sklypą, kurį patys prieš keletą metų įsigijo už 15 tūkst. eurų. Ant mero patarėjui dovanotos žemės per kiek daugiau nei metus iškilo gyvenamasis namas. Registrų centro duomenimis, S. Ivoška iš sandorio uždirbo 179 tūkst. eurų.
Tyrime taip pat rašoma apie S. Ivoškos mamos valdytas įmones, gavusias pajamų iš savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių.
Statybinių atliekų išvežimo bendrovė „Ekotyra“, kurią iki 2024 metų rudens kontroliavo politiko mama, 2022 metų pabaigoje laimėjo savivaldybės bendrovės Alytaus šilumos tinklų konkursą įrengti gyventojų aptarnavimo centrą „Mano Alytus“.
Nors dalies darbų vėliau buvo atsisakyta, o galutinis variantas skyrėsi nuo pradinio projekto, sutarties vertė išaugo nuo 93 iki 97 tūkst. eurų. Centro atidarymo ceremonijoje S. Ivoška, tuomet ėjęs mero visuomeninio konsultanto pareigas, laikė simbolinę juostelę.
Kita politiko mamos iki 2024 metų valdyta įmonė – naujienų portalas „Dzūkijos veidas“ – teikė viešinimo paslaugas savivaldybei ir jos įmonėms. S. Ivoška privačių interesų deklaracijose šių ryšių nenurodė.
S. Ivoška teigė, kad portalo kontrolė buvo perduota kitam asmeniui siekiant išvengti galimo viešų ir privačių interesų konflikto, jam tęsiant politinę karjerą.
Be to, 2021 metais „Ekotyra“ Kalnėnų gatvėje Alytuje tris sklypus įsigijo už maždaug 21 tūkst. eurų. 2024 metų gegužę du iš jų buvo parduoti S. Ivoškos tėvams už maždaug 8,5 tūkst. eurų, o trečiąjį įsigijo politiko vadovaujama bendrovė „Vent Deux“.
Tų pačių metų spalį S. Ivoškos tėvai du sklypus pardavė už 30 tūkst. eurų. „Vent Deux“ savo įsigytą sklypą taip pat perpardavė – už 32 tūkst. eurų.
Paklaustas apie tėvų lėšų, už kurias buvo perkamas turtas, kilmę, S. Ivoška teigė, kad ji yra pagrįsta „pajamomis ir išlaidomis“, o interesų konflikto dėl buvusių mamos verslų neįžvelgė.
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