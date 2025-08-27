Žiniasklaida: prezidento užuominos apie Ruginienę – įmintos

„Poligrafa“ buvo įsteigta 2017 metais pavadinimu „Rista“. Ją 2019 metais iš I. Malkino nupirko ukrainietis Rafetas Gulijevas, o įmonei tuomet pradėjo vadovauti paskirtosios ministrės pirmininkės sutuoktinis Vismantas Ruginis.
Apie tai, kad V. Ruginio veikloje mato rizikos veiksnių, G. Nausėda pareiškė praėjusią savaitę, duodamas interviu TV3 televizijai. Pasak prezidento, galimi rizikos veiksniai yra susiję su I. Ruginienės sutuoktinio verslo ryšiais, konkrečiais asmenimis ir jų pažiūromis.
I. Ruginienė sutuoktinis yra bendrovės „Poligrafa“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ savininkas.
LRT paklausta, kur I. Malkinas galėjo reikšti prorusiškus naratyvus, kuriuos minėjo prezidentas, I. Ruginienė sakė apie minėtą asmenį nieko nežinanti.
Tai, kad I. Malkinas su V. Ruginiu neturėjo jokių ryšių, sakė ir pats I. Malkinas.
I. Malkinas iš pradžių nenorėjo komentuoti savo pažiūrų, bet vėliau LRT sakė, kad neatsimena, ką ir kur galėjo pasakyti prieš septynerius metus, dabar jo pažiūros – neutralios.
Jis yra žinomas Migracijos departamentui, kurio vadovė Evelina Gudzinskaitė teigė, kad I. Malkinas departamento akiratyje fiksuojamas bent nuo 2016-ųjų.
„Jis nuolat steigia įmones ir tų įmonių pagrindu užsieniečiai bando gauti leidimus gyventi Lietuvoje“, – teigė ji.
