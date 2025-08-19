 Žiniasklaida: Šakalienę prieš rinkimus parėmė verslininkai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose

Žiniasklaida: Šakalienę prieš rinkimus parėmė verslininkai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose

2025-08-19 07:10
BNS inf.

Prieš praėjusį rudenį vykusius Seimo rinkimus krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sulaukė finansinės paramos iš verslininkų, kurių gynybos srityje veikiančios įmonės, dalyvauja ministerijos organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, skelbia naujienų portalas „Delfi“.

Dovilė Šakalienė.
Dovilė Šakalienė. / S. Lisausko/BNS nuotr.

Jo duomenimis, D. Šakalienę prieš rinkimus 5 tūkst. eurų suma parėmė Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis, kuris yra vienas iš gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) šiuo metu vykdo pirkimo procedūras dėl prieštankinių minų įsigijimo. Ministerija yra minėjusi, kad prieštankinėms ir priešpėstinėms minoms planuojama išleisti šimtus milijonų eurų.

Kaip portalui nurodė ministerija, kvietimai teikti pasiūlymus bendra tvarka buvo išsiųsti 12 Lietuvos įmonių, tarp jų ir „Ostara Lab“. Tai portalui patvirtino pats D. Antanaitis.

4 tūkst. eurų suma D. Šakalienę, kaip rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys, parėmė įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba.

Birželį LRT Radijas pranešė, kad Jonavos rajone įsikūrusi įmonė derasi dėl galimybės surinkti Lietuvos perkamus vokiškus tankus „Leopard“. LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.

A. Kašuba „Delfi“ teigė, kad ministrę parėmė kaip fizinis asmuo.

Tuo metu KAM portalui nepateikė konkrečios informacijos apie minėtas derybas.

Anot ministerijos, krašto apsaugos ministras nedalyvauja derybiniuose procesuose su individualiomis nacionalinėmis įmonėmis, juos kuruoja Gynybos resursų agentūra, bendradarbiaudama su Lietuvos kariuomenės atstovais bei sritį kuruojančiu viceministru.

KAM teigimu, D. Šakalienė neturėjo asmeninių santykių ar susitikimų su nė vienu iš minėtų asmenų, o visi ją viešai parėmę aukotojai yra viešai deklaruoti.

Ministerija portalą patikino, kad prireikus ministrė nusišalintų, sprendimo teisę perduodama ministrui primininkui.

Šiame straipsnyje:
Dovilė Šakalienė
seimo rinkimai
kam
įmonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
pagalvojus
Reikia didinti mokesčius, nes tokiais tempais patriotai trečios vilos Graikijoje nespės pasistatyti. Su vokiečių brigada ( dislokuota galimai pažeidžiant Konstituciją) geri milijardai byra ir jokių šansų auditui.
0
0
Manau
dėl " ekspertų " dalyvavimo karo biznyje info apie grėsmes gali būti netiksli . Negi kenksi savo bizniui. Štai ir išlindo info kodėl buvo rėkiama " karas ryt poryt " ir reikia 5-6 % gynybai ? Patryyyyjotai iš karo turtus kraunasi ? Menkystos ...ir dar drįsta kalbėti apie nelojalius ir antivalstybines partijas ? Man jie ir 5 kolona ir nelojalūs ir antivalstybiniai , nes menkina mano pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis.
3
0
realiai
Kuo didesnis vagis, tuo garsiau rėkia rosai pola.
3
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų