Žiniasklaida: VSD atsakė, ar Ruginienės aplinka kelia grėsmę nacionaliniam saugumui

Pasak visuomeninio transliuotojo, saugumas teigia neturintis duomenų apie I. Ruginienės ar jos aplinkos ryšius ir veiklą, galinčią kelti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Pasak VSD, jis atliko politikės patikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Toks leidimas I. Ruginienei išduotas pernai gruodį.
Kaip rašė BNS, opozicinė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija trečiadienį kreipėsi į VSD, prašydama susipažinti su informacija apie I. Ruginienę iki jos paskyrimo į pareigas.
Kreipimesi VSD vadovui Remigijui Bridikiui nurodoma, kad „bendra konstitucinė Seimo ir prezidento atsakomybė įvertinti siūlomą kandidatę ir vienodo informuotumo lygyje priimti atsakingą sprendimą“.
Viešojoje erdvėje I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.
Pati I. Ruginienė teigė turinti leidimą dirbti su dokumentais, pažymėtais grifu „visiškai slaptai“.
Prezidentas Gitanas Nausėda I. Ruginienės kandidatūrą į premjero pareigas Seimui pateikė ketvirtadienį.
Sprendimą dėl socialdemokratės kandidatūros parlamentarai priims kitą savaitę.
Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas prieš kelias savaites atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam Gintautui Paluckui.
