Žurnalistų profesionalų asociacija: tai tas pats „Nemuno aušros“ projektas

„Projekte išlieka svarbiausi „Nemuno aušros“ siūlymai – slaptas balsavimas atleidžiant LRT direktorių ir balsų kartelės reikalingos direktoriaus atleidimui sumažinimas, taip supaprastinant direktoriaus atleidimo procedūrą, kuri kaip saugiklis galiojo daugiau nei dvidešimt metų, nuo 2000-ųjų“, – socialiniame tinkle rašė asociacija.
Todėl žurnalistų bendruomenė pabrėžia ir toliau reikalausianti valdančiųjų, kad šios pataisos nebūtų priimtos.
„Tai tas pats „Nemuno aušros“ projektas, tik užregistruotas jau kitų rankomis, tikintis, kad tada jau viskas bus gerai. Akivaizdu, kad socialdemokratai nori žūtbūt priimti šį įstatymą, gal net šiais metais ir naudojasi įvairiausiais būdais, kad apeitų nepatenkintą visuomenę ir žurnalistų bendruomenę. Todėl mūsų pozicija ir reikalavimas nesvarstyti tokio įstatymo nesikeičia“, – akcentavo asociacija, pridūrusi, kad šis įstatymo projektas turi būti teikiamas tik po diskusijos su žurnalistų bendruomene.
Tai tas pats „Nemuno aušros“ projektas, tik užregistruotas jau kitų rankomis, tikintis, kad tada jau viskas bus gerai.
ELTA primena, kad lapkričio pradžioje Valstybės kontrolė pristatė atlikto LRT audito rezultatus. Patikrinimo metu nustatyta sisteminių dirbančiųjų socialinių garantijų rizikų – pažymima, kad nėra aiškiai reglamentuoti darbuotojų atrankos, darbo užmokesčio ir autorinių sutarčių taikymo principai.
Be to, auditoriai pastebi, kad dideli kartojimai LRT Plius programoje kelia rizikas turinio įvairovei, taip pat raginama neatlygintinai skleisti daugiau pranešimų kultūrine, šviečiamąja ir socialine tematika.
Patikrinimo metu nustatyta viešųjų ir programų pirkimų trūkumų – akcentuojama, kad būtina stiprinti vidaus kontrolę, tobulinti teisinį reglamentavimą.
Po auditorių vertinimo iš viso buvo pateiktos devynios rekomendacijos – keturios skirtos LRT administracijai, trys Vyriausybei ir po vieną LRT tarybai bei Kultūros ministerijai.
LRT vadovybė tvirtino teigiamai vertinanti atliktą auditą bei jo rezultatus, žadėjo įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
Tiesa, netrukus Seime gimė kitos iniciatyvos LRT atžvilgiu – parlamentarai nutarė įšaldyti visuomeninio transliuotojo biudžetą. Tuo metu argumentuojant atlikto audito išvadomis, Seimas svarsto supaprastinti LRT vadovo atleidimo tvarką.
Dėl Seime kelią besiskinančio įstatymo projekto, žurnalistų vertinimu, keliančio grėsmę LRT nepriklausomumui, antradienį įvyko protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“. Jame dalyvavo daugiau nei 10 tūkst. protestuotojų.
Kritiką siūlomoms pataisoms yra išreiškusios ir tarptautinės žiniasklaidos organizacijos.
(be temos)