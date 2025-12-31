2025-ieji paliko tuštumą: mirė garsūs kultūros ir sporto žmonės

Sigitas Jakubauskas
Sausio 8-oji meno pasauliui buvo skaudi diena – tądien mirė talentingasis scenos grandas Sigitas Jakubauskas.
Šiaulių dramos teatro bendruomenė neslėpė liūdesio dėl netekties.
„Šį rytą teatrą pasiekė labai liūdna žinia – mus paliko išskirtinio talento, beveik 50 metų scenos menui atidavęs, svarbiais apdovanojimais įvertintas ir žiūrovų mylimas aktorius Sigitas Jakubauskas. Tai sunkiai žodžiais nusakoma netektis ne tik mūsų teatrui, bet ir visai Šiaulių miesto kultūros bendruomenei. Sigitas buvo ne tik garsus ir gabus menininkas – jis buvo tikroji teatro siela“, – rašoma teatro pranešime.
Aktorius ne kartą įvertintas prestižiniais apdovanojimais.
2011 m. jam skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija, o 2023 m. – Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už viso gyvenimo nuopelnus.
S. Jakubauskas taip pat dėstė Šiaulių universitete, vaidino kine, serialuose ir sukūrė apie 100 vaidmenų teatre.
Mantas Litvinas
Kovo mėnesį nuomonės formuotoją Agnę Litvinienę sukrėtė skaudi netektis – mirė jos 38-erių vyras Mantas, dviejų vaikų tėtis ir „Vilnius Football Academy“ administratorius.
„Su begaliniu liūdesiu ir skausmu dalinuosi žinia, kurios nesinorėjo rašyti...“ – rašė moteris socialiniuose tinkluose.
Ji dėkojo visiems už palaikymą ir ragino branginti laiką su artimaisiais.
Algimantas Čekuolis
Balandžio mėnesį, eidamas 94-uosius metus, mirė žurnalistas, rašytojas ir keliautojas Algimantas Čekuolis.
Pastaraisiais metais jis gyveno slaugos namuose, tačiau iki pat pabaigos išliko kūrybiškai aktyvus. Per gyvenimą išleido 22 knygas.
A. Čekuolis palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
Gintaras Bendžius
Gegužę Lietuvą sukrėtė žinia apie žuvusį popmuzikos prodiuserį Gintarą Bendžių. Jis žuvo Norvegijoje žvejybos metu.
Apie netektį pranešė brolis Mindaugas.
Žiniasklaida skelbė, kad valtis pateko į audrą Šiaurės jūroje.
G. Bendžius dirbo su grupėmis „Mango“, „Junior“, „Pikaso“, atlikėjais Amberlife, Deiviu.
Vykintas Širmas
28-erių šokėjas Vykintas Širmas rastas negyvas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Jo kūnas aptiktas Dubajuje.
Apie dingimą buvo informuota vietos policija ir Lietuvos ambasada.
V. Širmas išgarsėjo dalyvaudamas populiariame šokių projekte.
Mindaugas Kieras
Vasaros pabaigoje žuvo Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs kapitonas Mindaugas Kieras.
45-erių vyras žuvo nelaimingo atsitikimo metu Anykščių rajone – šokdamas į upę.
„Lietuvos ledo ritulys neteko vieno ryškiausių savo lyderių“, – rašė asociacija „Hockey Lietuva“.
Kostas Smoriginas
Spalio 29-osios naktį mirė aktorius, režisierius ir muzikantas Kostas Smoriginas.
Apie netektį pranešė jo sūnus.
K. Smoriginas buvo Nacionalinės premijos laureatas, „Aktorių trio“ narys, koncertavęs Lietuvoje ir užsienyje, išleidęs ne vieną albumą.
