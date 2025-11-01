2028-uosius metus siūloma paskelbti mokslo pasiekimų, Počobuto, Terlecko ir Mackevičiaus metais

Pažymėti šias datas parlamentui siūlo nutarimo projektą įregistravę Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos nariai.
2028 m. sukanka 300 metų, kai gimė iškilus švietėjas, Vilniaus universiteto rektorius, Universiteto observatorijos vedėjas, astronomas, matematikas, kalendorių leidėjas M. Počobutas. Todėl Seimui siūloma pažymėti mokslo plėtros svarbą ir jo gimimo jubiliejų.
Kaip nurodoma nutarimo projekte, 2028 m. sukanka 50 metų nuo Lietuvos laisvės lygos, vienos pirmųjų organizuotų antisovietinių rezistencinių grupių Lietuvoje, įkūrimo. Taip pat bus minimos 100-osios laisvės kovotojo, politinio kalinio, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjo A. Terlecko metinės.
Nutarimo projekto autoriai siekia pabrėžti ir vieno iš 1863–1864 m. sukilimo vadų, kunigo, tautinio sąjūdžio veikėjo A. Mackevičiaus vaidmenį tautos laisvės siekio istorijoje. 2028 m. sukanka 200 metų nuo jo gimimo.
Parlamentarai siūlys Vyriausybei iki 2027 m. rugsėjo 1 d. sudaryti komisiją, kuri parengtų minėjimo programas. Taip pat bus pasiūlyta 2028 m. valstybės biudžete numatyti lėšų joms įgyvendinti.
ELTA primena, kad Seimas 2026-uosius metus paskelbė Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus, Lietuvos radijo, Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Balio Gajausko metais.
Parlamentarai taip pat yra paskelbę 2027-uosius metus Oskaro Milašiaus, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato ir nepalūžusių moterų Dalios Grinkevičiūtės, Lidijos Meškaitytės ir Liūnės Sutemos metais.
Atmintini metai skelbiami vadovaujantis Seimo nutarime įteisintais principais. Lietuvos valstybingumui svarbios datos minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių – kas 100 metų.
Lietuvos piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos minimos pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų.
Iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios datos pradedamos minėti nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų.
Naujausi komentarai