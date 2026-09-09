36 valandas – pratybos: mokosi gelbėti žmones iš griuvėsių

Vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno teigimu, Lietuvai svarbu turėti komandą, galinčią teikti tarptautinę pagalbą, nes tai didina šalies patikimumą ir prireikus leidžia tikėtis kitų šalių pagalbos.
„Jeigu kada nors ateityje mums patiems prireiktų tos pagalbos, tai rodom pavyzdį, kad tikrai mes irgi neatsiliekame ir sugebam tą pagalbą suteikti. (...) Matome, kad pasaulyje įvyksta visokie dalykai, nors jų ir nesitikima, ir gaisrai, ir žemės drebėjimai. Geriausia, kad tai neįvyktų, bet jeigu tai įvyktų, reikia būti pasiruošusiems“, – žurnalistams pratybų vietoje teigė ministras.
„Akivaizdu, kad ir visuomenės didžiausias pasitikėjimas būna Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba. Tai tikrai džiaugiamės, kad tas sertifikavimas jau trečią kartą yra atliekamas“, – sakė jis.
Pratybų tikslas – Tarptautinės pagalbos teikimo komandą klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komandą, atitinkančią Jungtinių Tautų Tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės (INSARAG) reikalavimus.
Tokį sertifikatą Lietuvos komanda buvo gavusi 2011 ir 2016 metais. Jis atnaujinamas kas penkerius metus.
Komandos darbą vertina INSARAG ekspertai iš Čekijos, Turkijos, Rumunijos, Omano, Jungtinės Karalystės, Ukrainos ir kitų šalių.
Tai tikrai džiaugiamės, kad tas sertifikavimas jau trečią kartą yra atliekamas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas pasakojo, jog pratybų metu komandą sudaro 20 narių – 16 VPGT pareigūnų, du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su šunimis ir du Greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikai.
Pasak K. Aginto, komanda pasirengusi vykti į nelaimės vietą iki 10 tūkst. kilometrų atstumu nuo Lietuvos. Priklausomai nuo valstybės, kurioje įvyktų nelaimė, gelbėtojai galėtų būti gabenami oro, kelių arba vandens transportu.
Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuva sertifikuoja lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komandą, nes tokio modulio pranašumas – mobilumas.
„Jeigu būtų didesnis modulis, tada būtų daug sudėtingiau nuvykti į įvykio vietą ir tada tas pats transportavimas užtruktų daug ilgiau, negu kitais būdais. O čia tokių misijų metu yra labai svarbu tos pirmosios dienos, kada būtų galima kuo greičiau atvykti ir kuo greičiau pradėti gelbėjimo darbus ir suteikti reikiamą pagalbą tiems žmonėms, kurie yra nukentėję“, – sakė K. Agintas.
Vis dėlto pabrėžiama, kad tokios komandos pajėgumai svarbūs ne tik tarptautinėse misijose, bet ir Lietuvoje įvykus didelei nelaimei.
„Įvairių pastatų griūtys gali įvykti ir šalies viduje. Tai mūsų komandos nariai būtų pasirengę atlikti ir tas užduotis ir priimti iš kitų valstybių panašias komandas, kurios galėtų atvykti į Lietuvą irgi suteikti reikiamą pagalbą“, – teigė jis.
Departamento Pajėgų valdymo valdybos patarėjas Gediminas Šukšta teigė, jog sertifikavimo metu komandai keliama daugiau kaip 115 skirtingų reikalavimų.
„Kiekvienas iš tų punktų turi būti pademonstruotas arba paaiškintas. Konkrečiai kalbant apie griuvėsius, mūsų scenarijus ir užduotis yra prasiskverbti pro tam tikras betonines plokštes, bet iš pradžių rasti žmogų, prasiskverbt pro betonines plokštes tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, tiek iš viršaus, tiek iš apačios, ištraukti tą nukentėjusį, suteikti jam tenai pagalbą ir jį evakuoti iš nelaimės vietos“, – pratybų eigą pasakojo G. Šukšta.
Per pratybas taip pat imituojamas žmogaus ištraukimas iš lifto šachtos ir nuleidimas nuo pastato stogo. Gelbėtojai turi pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su krano operatoriumi ir kitomis tarptautinėmis komandomis.
„Vienas iš tokių treniruotės tikslų, kad nesvarbu, iš kokios šalies atsiranda gelbėtojas, jeigu jis yra praėjęs šitą sertifikavimą, jie susišneka savo kalbom, kaip turi būti vykdoma misija ir kokia seka kas turi būti daroma“, – teigė jis.
Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komanda pastaraisiais metais buvo pasitelkta ir realiose gelbėjimo misijose užsienyje. Lietuvos gelbėtojai yra dalyvavę operacijose Turkijoje ir Venesueloje, kur po nelaimių vykdė žmonių paiešką ir gelbėjimą griuvėsiuose.
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