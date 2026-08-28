Akys krypo į Mėnulį: dalijasi užburiančiais vaizdais

„Penktadienį anksti ryte, maždaug nuo pusės penkių, prasidės Mėnulio užtemimas. Tiesa, mūsų šalyje Mėnulis pilnai neužtems, užtemimas piką pasieks apie 6.10–6.30 val. (rytai-vakarai). Tiesa, tuo metu gamtinis palydovas bus prie pat horizonto + kaip tik tada tekės Saulė. Taigi, reikėtų pasiieškoti atviro horizonto pietvakarinėje-vakarinėje pusėje“, – ketvirtadienį mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Jis teigė, kad geriausios sąlygos stebėti šį reiškinį, jei nemaišys debesys, – prie jūros.
Tautiečiai Mėnuliu gėrėjosi ir ketvirtadienio vakarą, ir penktadienio rytą.
Pasak astronomų, 2026-ieji yra vieni įspūdingiausių per pastarąjį dešimtmetį. Jie kupini astronominių įvykių.
Rugpjūčio 12 d. buvo matomas dalinis Saulės užtemimas, astronomų apibūdintas kaip vienas įspūdingiausių pastaraisiais metais.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad penktadienio dieną nelis. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio mažėjimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekule – iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais ir Kražantėje ties Pluskiais.
Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių temperatūra.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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