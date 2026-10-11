Alsys apie naują Filharmonijos direktoriaus konkursą: turbūt 2027 metus pasitiksime be vadovo

„Pasirašiau įsakymą dėl naujo konkurso skelbimo. Tai turėtų vykti visi teisiniai procesai, turės būti teisės aktų tvarka numatytas terminas (kandidatų – ELTA) dokumentų pateikimui. Tada vyks dokumentų vertinimas“, – Eltai ketvirtadienį teigė L. Alsys.
„Turbūt 2027 metus pasitiksime be vadovo. Bet tokiomis optimistinėmis mintimis (svarstant – ELTA), galbūt pačioje metų pabaigoje ir pavyktų surasti ir išrinkti naują vadovą“, – kalbėjo ministras.
Anot jo, šioje atrankoje savo kandidatūras gali siūlyti ir anksčiau konkurse dalyvavę kandidatai.
ELTA primena, kad naujas konkursas Nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigoms eiti vėl rengiamas, nes pastarąjį konkursą laimėjusi kultūros vadybininkė D. Smolskutė galiausiai paskelbė pasitraukianti.
Ji teigė tik laimėjusi konkursą ir su teisininkais įvertinusi galiojantį teisinį reguliavimą supratusi, kad įstaigos vadovui taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, kurių konkurso laimėjimo metu ji neatitiko.
2021-2024 metais D. Smolskutė yra dirbusi kultūros viceministre. 2024-ųjų gruodį ji buvo pagauta prie vairo neblaivi, dėl to teismas jai pusantrų metų uždraudė vairuoti transporto priemones.
Pirmasis konkursas sukėlė klausimų
Liepą ministerijai paskelbus pirmąjį konkursą, paaiškėjo, jog jame dalyvauti ketina buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis, anksčiau dirbęs buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje.
Rugsėjį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog politinio „atvėsimo“ laikotarpis jam išimties tvarka nebus taikomas.
Kiek vėliau Lietuvos ryto televizija, remiantis šaltinių duomenimis, pranešė, kad komisijai, kuri išrinko D. Smolskutę naująja Filharmonijos vadove, priklausė buvę jos kolegos, pavaldiniai.
Kultūros ministerija Eltai patvirtino, jog viena iš komisijos narių – buvusi D. Smolskutės mokslinio darbo vadovė.
Tiesa, kaip nurodė ministerija, kiekvienas komisijos narys yra įpareigotas pranešti apie ryšius, galinčius turėti įtakos konkretaus pretendento laimėjimui, o savo nešališkumą deklaruoja pasirašydamas tai patvirtinantį pasižadėjimą.
„Konkurso metu nė vienas komisijos narys nenusišalino. Pretendentai į koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigas taip pat nepareiškė nušalinimo nė vienam komisijos nariui“, – atsakyme Eltai nurodė Kultūros ministerijos Komunikacijos skyrius.
L. Alsys teigė manąs, kad komisija savo darbą renkant naująjį Filharmonijos vadovą atliko profesionaliai. Jis pažymėjo, kad kultūros sektoriuje apskritai sunku rasti tokių žmonių, kurie „tame sektoriuje nebūtų viename ar kitame kelyje profesiniu būdu prasilenkę“.
„Man atrodo, kad ta komisija, kuri buvo surinkta, profesionaliai atliko savo darbą“, – sakė L. Alsys.
„Nedalyvauju komisijų veikloje, negaliu nieko kažkaip ir pakomentuoti, bet, mano žiniomis, tai buvo žmonės, kurie yra gerbiami ir vertinami kultūros sektoriaus lauke“, – pabrėžė Kultūros ministerijos vadovas.
Su Nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.
Nuo 2006 metų Lietuvos nacionalinei filharmonijai vadovauja Rūta Prusevičienė.
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