Amžinojo poilsio atgulė žurnalistas Antanas Paulaitis

„Antanas Paulaitis. Antras kartas nemelavo. Vilniuje palaidojom Antaną Paulaitį. Žmogų, kuris dar prieš penkerius metus bandė įrodyti Rusijos ir Lietuvos valdžiai, kad oficialus mirties liudijimas – tai tiesiog nesusipratimas. Mes, vyresnio ir vidutinio amžiaus žurnalistai, dar prisiminėm savo kolegą iš Lietuvos televizijos. 25 metus – kažkur iki 1995-ųjų jis darė reportažus, vedė sportines laidas. Paskui dar 25 metams dingo ir… niekas jo nepasigedo. Kai 2020-tais apsireiškė Rusijoje – vienišas, paliegęs, bę pinigų ir su keistais aiškinimais, kuriais negalima buvo tikėti – suveikė lietuvių atlaidumas. Kolegos ir šiaip žmonės surinko pinigų, kad Antanas galėtų grįžti į Lietuvą. Ir mes tame dalyvavome, nors nežinau, ar jis, nepasakęs net tiesos, buvo to vertas. Šiandien keli artimieji išlydėjo jį Vilniaus laidotuvių namuose į Rokantiškes. Išlydėjo į amžinybę, nors Antanas jau kartą tai paneigė. Dar kartą dėkoju tada atsiliepusiems į kvietimą padėti Antanui ir aukojusiems. Bet mūsų buvusio kolegos gyvenimas prarado prasmę, ir jis bendruomenei mirė, gal net neišrašius ir pirmojo mirties liudijimo“, – feisbuke rašė V. Kavaliauskas.
Kaip jau rašyta, A. Paulaitis prieš daugiau nei ketvirtį amžiaus dingo be žinios, o 2001-aisias teismo sprendimu buvo pripažintas mirusiu.
Vėliau Vilniaus miesto apylinkės teismas jį pripažino gyvu.
Naujausi komentarai