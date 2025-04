Apeinant ribojimą vykti per du Baltarusijos pasienio punktus, Vyriausybė griežtina tvarką

Ministrų kabinetas posėdyje nusprendė nutraukti vykimą sienos perėjimo punktuose Medininkai–Kamenyj Log ir Šalčininkai–Benekainys, išskyrus važiavimą automobiliais.

Anksčiau buvo numatyta, kad draudžiamas tik pėsčiųjų ir dviratininkų vykimas.

Be to, nutarimu siūloma laikinai riboti asmenų judėjimą per Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktus, jei bus nustatyta, kad Baltarusijos pareigūnai vykdo migrantų instrumentalizavimą. Tą įgyvendinti pavesta Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT).

Anot Vyriausybės kanceliarijos, pastaruoju metu stebimi Baltarusijos pareigūnų bandymai migrantus nukreipti per pasienio kontrolės punktus jiems neturint reikiamų dokumentų ar neatitinkant Šengeno sienų kodekso reikalavimų.

„Mūsų tikslas – užtikrinti maksimalią valstybės sienos apsaugą ir užkirsti kelią Baltarusijos režimo dirbtinai organizuojamos migracijos keliamoms grėsmėms bei galimiems hibridiniams išpuoliams pasienyje su Baltarusija. Vyriausybės priimti nauji ribojimai taip pat padės sumažinti Baltarusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų įtaką ir galimybę verbuoti Lietuvos ir Baltarusijos piliečius“, – pranešime cituojamas Vladislavas Kondratovičius.

VRM duomenimis, pernai kovą uždraudus pėsčiųjų ir dviratininkų vykimą per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus, pastebimas ryškus augimas bandymų kirsti sieną motociklais, mopedais ir motoriniais dviračiais.

Jei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį fiksuoti 285 tokie atvejai, tai šiemet tuo pačiu laikotarpiu nustatyta jau 6170 atvejų.

Anot ministerijos, šiuo metu Lietuva taiko kompleksines valstybės sienos apsaugos priemones – pasienyje su Baltarusija pastatytas fizinis barjeras, valstybės siena stebima moderniomis stebėjimo sistemomis, vykdomas greitas reagavimas į incidentus.

„Dėl šių priemonių neteisėtai patekti į Lietuvos teritoriją per „žaliąją“ sieną iš esmės nėra galimybių. (...) Nepriėmus naujo teisinio reguliavimo pasienyje su Baltarusija, iš esmės būtų sudarytos sąlygos masiniam neteisėtos migracijos srautui per pasienio kontrolės punktus“, – teigia ministerija.

BNS skelbė, kad pernai ir užpernai uždarius Lavoriškių, Raigardo, Šumsko ir Tverečiaus pasienio punktus, šiuo metu pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

Pasieniečių duomenimis, vienas baltarusis 2024 metais vidutiniškai sieną kirto maždaug 2,6 karto, užpraėjusiais metais šis rodiklis siekė 3,7 karto. 2023-iaisiais unikalių Baltarusijos piliečių, vykstančių per sieną, buvo virš 700 tūkst., praėjusiais metais tokių asmenų – apie 550 tūkstančių.