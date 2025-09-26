Apklausa: didesnė visuomenės dalis – už matematikos egzamino atsisakymą stojant į universitetus

Apklausos duomenimis, taip mano 46 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų.
Tuo metu 37 proc. respondentų pasisakė už dabartinę tvarką, kai matematikos egzaminas stojant į aukštąsias mokyklas yra privalomas.
17 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 Lietuvos gyventojai.
BNS rašė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu sprendžia, ar matematikos egzaminas turėtų būti privalomas stojant į aukštąsias mokyklas, ypač į humanitarines specialybes.
Sprendimus žadama priimti iki gruodžio.
