Apklausa: du trečdaliai gyventojų laiku neremontuojamus kelius vadina didžiausia problema

„Kelių infrastruktūros atnaujinimas yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis nuolatinių investicijų, o, kaip rodo kasmetė apklausa, iššūkių dar turime daug“, – pranešime sakė asociacijos vadovas Šarūnas Frolenka.
Apklausos duomenimis, 43 proc. žmonių kelių būklę vertina patenkinamai (2024 metais – 39 proc.), 25 proc. – gerai (24 proc.), o 28 proc. – labai blogai arba prastai (31 proc.), o labai gerai – 6 proc. (tiek pat), pranešė „Lietuvos keliai“.
Daugiau dėmesio keliams siūlo skirti 19 proc. apklaustųjų. 17 proc. mano, jog tai aktualesnė problema nei nedarbas, po 14 proc. – nei užsieniečių imigracija ar energijos išteklių kainos.
Tyrimo duomenimis, dažniausiai gyventojai pastebi nusidėvėjusius ir laiku neremontuojamus kelius (68 proc.), neasfaltuotus žvyrkelius (33 proc.), dažną kelių remontą (27 proc.).
Be to, 27 proc. apklaustųjų mano, kad valstybinės reikšmės keliams skiriama nepakankamai lėšų.
„Nors gyventojų nuomone, bendra kelių būklė šalyje po truputį gerėja, esminės problemos lieka neišspręstos, todėl finansavimo klausimas tebėra svarbus. Kitąmet pradėsiančio veikti Kelių fondo įkūrimą sveikiname, tačiau šiuo metu dar trūksta aiškumo, kiek fonde bus tiksliai sukaupta lėšų net ir 2026 metams“, – teigė Š. Frolenka.
Apklausą, kurioje dalyvavo 1019 gyventojų nuo 18 iki 74 metų, liepą atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.
