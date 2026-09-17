Apklausa: pasitikėjimas Bažnyčia – žemiausias per 30 metų

Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis, Bažnyčia pasitikėjo 54 proc. Lietuvos gyventojų – liepos pabaigoje tokių buvo 69 proc.
Kaip nurodė „Baltijos tyrimai“, tai prasčiausias šios institucijos vertinimas per pastaruosius 30 metų – nuo 1996-ųjų sausio. Iki šiol žemiausias rodiklis buvo fiksuotas 2003 metų rugsėjį, kai Bažnyčia pasitikėjo 57 proc. apklaustų gyventojų. Daugiausia gyventojų Bažnyčia pasitikėjo 2008 metų kovą – 75 proc. respondentų.
Kaip parodė pastaroji gyventojų apklausa, Bažnyčia labiau pasitikėjo moterys nei vyrai – atitinkamai 59 ir 49 proc. Daugiausia pasitikinčių šia institucija buvo tarp vyresnių nei 65 metų žmonių (72 proc.), didmiesčių gyventojų (57 proc.), respondentų, turėjusių nebaigtą vidurinį išsilavinimą (63 proc.), mažiausias šeimos pajamas – iki 1500 eurų per mėnesį – gaunančių gyventojų ir pensininkų (72 proc.).
Labiausiai Bažnyčia nepasitikėjo 30–49 metų žmonės (47 proc.), vadovai (46 proc.), specialistai ir tarnautojai (46 proc.) bei gyventojai, turintys vaikų iki 18 metų (46 proc.).
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio viduryje teismui perduotos dvi kunigų nusikaltimų, susijusių su vaikais, bylos. Tadas Švedavičius kaltinamas dėl 34 epizodų – nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų. Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija.
Labiausiai nepasitikima Seimu
„Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, pasitikėjimas savivaldybėmis sumažėjo nuo 62 iki 56 proc.
Per mėnesį 5 procentiniais punktais sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomene – nuo 75 iki 70 proc. Tiek pat krito ir Prezidento institucijos bei teismų vertinimas – atitinkamai nuo 54 iki 49 proc. bei nuo 47 iki 42 proc.
Pasitikėjimas „Sodra“ ir Lietuvos žiniasklaida sumažėjo po 4 procentinius punktus. „Sodra“ rugpjūtį pasitikėjo 60 proc. apklaustųjų, žiniasklaida – 46 proc.
Vienintelė iš dešimties vertintų institucijų, kuria pasitikėjimas per mėnesį išaugo, buvo policija. Ja pasitikinčių gyventojų dalis padidėjo nuo 74 iki 77 proc.
Nepaisant pokyčių, policija ir Lietuvos kariuomenė išliko daugiausia visuomenės pasitikėjimo sulaukusiomis institucijomis.
Keturiomis institucijomis gyventojai labiau nepasitikėjo nei pasitikėjo. Lietuvos žiniasklaida nepasitikėjo 50 proc. respondentų, teismais – 47 proc., Vyriausybe – 62 proc., o Seimu – 67 proc. apklaustųjų.
Apklausa vyko 2026 m. rugpjūčio 20 – 31 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 107 atrankos taškuose. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
(be temos)