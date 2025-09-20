Apklausa: šoktelėjo gyventojų pasitikėjimas šiais institutais

Šių metų rugpjūčio 21–rugsėjo 2 dienomis ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“ teiravosi Lietuvos gyventojų, ar šie pasitiki įvairiais šalies institutais.
Tradiciškai palankiausiai gyventojai vertina Lietuvos policiją, kariuomenę ir Bažnyčią.
Remiantis apklausos duomenimis, daugiausia gyventojų nurodė pasitikintys policija. Ja pasikliauja 76 proc. apklaustųjų, o 20 proc. nurodė šia institucija nepasitikintys.
Antra – kariuomenė, kuria pasikliauja 75 proc. gyventojų, dar 22 proc. respondentų sako esantys nelinkę ja pasitikėti.
Ir toliau palankiai atsiliepiama apie Bažnyčią. Jos veiklą palankiai vertina 65 proc. gyventojų, 28 proc. sako ja nepasitikintys. Panašiai tiek pat – 64 proc. – apklaustųjų teigiamai vertina Prezidento instituciją. Tuo metu 31 proc. gyventojų ja nepasikliauja.
Daugiau nei pusė respondentų išreiškė pasitikėjimą „Sodrai“ ir savivaldai. Šiomis institucijomis pasikliauja atitinkamai 62 ir 59 proc., vertina neigiamai – 30 ir 34 proc. apklaustųjų.
Gyventojai kiek daugiau pasitiki, nei nepasitiki, šalies teismais. Jais kliautis linkę 46 proc. gyventojų, o 44 proc. sako nepasitikintys.
Per paskutinius du mėnesius 6 procentiniais punktais padidėjo gyventojų dalis, kurie nepasitiki žiniasklaida. Tokių respondentų buvo daugiau nei pusė (51 proc.). Tuo metu 46 proc. apklaustųjų nurodė žiniasklaida pasikliaujantys.
Menkiausią visuomenės pasitikėjimą ir toliau išlaiko Ministrų kabinetas ir Seimas. Apklausos duomenimis, šiomis institucijomis nurodė nepasitikintys atitinkamai 55 ir 65 proc. gyventojų. Teigiamai Vyriausybės ir šalies parlamento darbą įvertino atitinkamai 38 ir 29 proc. apklaustųjų.
Atlikto tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1 006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškų.
Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
