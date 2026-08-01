Aplinkos ministerija siūlo trumpinti briedžių jauniklių, o ilginti patelių medžioklę

Tuo metu ministerijos atstovas tvirtina, kad pokyčiais siekiama ne įtakos populiacijai, o suvienodinti briedžių medžioklės laiką sprendžiant klausimus, susijusius su per klaidą nušautais gyvūnais, neteisingai įvertinus amžių.
Aplinkos ministerija atnaujintomis Medžioklės taisyklėmis siūlo patinus leisti medžioti nuo rugpjūčio 15-osios iki gruodžio 15-osios – kaip ir iki šiol.
Pateles būtų galima medžioti dviem savaitėmis ilgiau – nuo spalio 1 dienos iki gruodžio 15-osios. Tuo metu jauniklius siūloma medžioti pusantro mėnesio trumpiau – nuo spalio 1-osios iki gruodžio 15 dienos, o ne iki sausio 31-osios, kaip dabar.
Kaip BNS sakė Aplinkos ministerijos Gyvūnijos išteklių valdymo politikos grupės atstovas Darius Stonis, medžioklės terminų korekcijos su briedžių populiacijos reguliavimu nesiejamos.
Pasak jo, keičiant įvairaus amžiaus briedžių medžioklės terminus, siūloma suvienodinti visų briedžių medžiojimo laiką, kad būtų išvengiama kai kurių nesusipratimų ir ginčų.
„Buvo ikiteisminių ginčų. Medžioklės taisyklėse yra nurodyta, kad jeigu medžiodamas jauniklį, pavyzdžiui, nušausi jaunai atrodantį briedį, gumbaragį, kurio nesimato ragų, tada numatytas kaip ir teisinis kelias, kad turi apie tai pranešti Aplinkos apsaugos departamentui. Ten užfiksuos, kad tai įvyko, kad buvo medžiojamas jauniklis, bet nušautas vyresnis briedis – padarė klaidą medžiotojas. Kitais metais mažesnį limitą gaus vienu briedžiu“, – BNS kalbėjo D. Stonis.
„Bet esmė tokia, kad prieita prie teisminių ginčų – Aplinkos apsaugos departamentas sako: vis tiek tas briedis, nors (...) per klaidą, bet nušautas ne medžioklės laikotarpiu. Briedžio patino medžioklės laikotarpis jau pasibaigęs ir už tai yra baustina, ir bauda didžiulė“, – sakė ministerijos atstovas.
„Jeigu po gruodžio 15 dienos nušaus ar patelę, ar patiną, ar jauniklį, tai jau bus neteisėta medžioklė ir negalės niekas pasiteisinti, kad per klaidą, neatspėjęs amžiaus nušovė ne tą“, – pridūrė jis.
Praėjusį medžioklės sezoną buvo leidžiama sumedžioti apie 4 tūkst. įvairaus amžiaus briedžių, bet kvota neišnaudota – sumedžiota kiek daugiau nei pusė jos.
„Gal sąlygos neleido (pernai buvo ilga žiema, daug sniego – BNS), gal medžiotojai ir patys nenorėjo“, – sakė ministerijos atstovas.
Jo teigimu, briedžių kiekis Lietuvoje svyruoja.
„Pasižiūrėjau kelių metų apskaitas, ką pateikė medžiotojai. Yra metų, kad ir parodo mažėjimą, lyginant su praėjusiais metais, bet, žiūrėk, kitais metais vėl padidėjo. O dabar paskutiniais metais gali būti, kad čia ir žiema padarė įtaką, kad beveik visų žvėrių rūšių kažkiek sumažėjimas yra“, – tvirtino D. Stonis.
Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas Mažėtis BNS teigė, kad briedžių Lietuvoje nemažėja.
Jis piktinasi, kad jų medžioklės laikas labai trumpas, o pati medžioklė sunki, nes žvėrys migruoja didelėje teritorijoje.
„Sunku juos sumedžioti siekiant sumažinti žalą, sureguliuoti populiaciją. Jie bėga į vieną labai didelę teritoriją ir, sakykime, jeigu medžiotojai nemedžioja tuo metu, briedžiai išeina ir pareina už dviejų ar trijų mėnesių, grįžta į savo teritoriją ir jau būna kartais medžioklės terminai pasibaigę“, – teigė medžiotojas.
„Dabar trumpinamas jauniklių, ilginamas patelių medžioklės laikas. Mūsų manymu, iš etikos pusės kaip tik reikia saugoti pateles, o medžioti jauniklius, norint sureguliuoti populiaciją“, – pridūrė R. Mažėtis.
Be kita ko, R. Mažėtis pasigenda detalių tyrimų, kurie parodytų realią situaciją – briedžių populiaciją ir jų padaromos žalos žemės ūkiui ir miškininkystei mastą.
Pasak medžiotojo, briedžiai žemės ūkiui žalos praktiškai nepadaro, nebent ištrypia, apkramto soduose medžius.
Aplinkos apsaugos departamentas BNS nurodė, kad 2026–2027 metų medžioklės sezonui nustatytas 3 935 briedžių sumedžiojimo limitas: bus galima sumedžioti 1 687 patinus ir 2 248 pateles bei jauniklius. Šiuo metu yra sumedžioti trys briedžiai.
Praėjusį medžioklės sezoną buvo galima sumedžioti 4 174 briedžius: 1 706 patinus ir 2 468 pateles bei jauniklius. Per šį sezoną buvo sumedžioti 2 372 briedžiai.
2024–2025 metų medžioklės sezonui buvo nustatytas 4 184 briedžių sumedžiojimo limitas, o sumedžioti 2 825 briedžiai.
Briedžiai yra vieninteliai medžiojami kanopiniai žvėrys, kurių medžioklė Lietuvoje limituojama.
Lietuvos medžiotojų draugijos duomenimis, pernai šalies miškuose buvo beveik 18,5 tūkst. briedžių – beveik 14 proc. arba 2,6 tūkst. mažiau negu užpernai.
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