Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per praėjusią parą patvirtinti 365 nauji COVID-19 atvejai, mirė 11 žmonių. Ligoninėse nuo COVID-19 gydomi 992 pacientai, 90 iš jų – reanimacijoje. Sergamumas per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų siekia 238,8 atvejo. Estijoje šis rodiklis siekia 671,95 atvejo, Latvijoje – 521,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

* Lietuva pagal naujus užsikrėtimus koronavirusu per pastarąsias dvi savaites šiuo metu yra tryliktoje vietoje tarp Europos Sąjungos valstybių, pagal mirtingumą – vienuolikta.

* Kultūros ministras Simonas Kairys sako, jog muziejai, meno galerijos, bibliotekos, taip pat „drive in“ principu veikiančios kino erdvės gali būti atidarytos nuo kovo 1 dienos, o po jų galimų atlaisvinimų eilėje – kino, koncertų, teatrų įstaigos.

* Latvijos kirpėjai surengė protestą dėl karantino suvaržymų, siūlydami savo paslaugas apsnigtuose miškuose ar ant užšalusių ežerų. Kirpyklos ir SPA salonai Latvijoje uždaryti nuo gruodžio 21 dienos. Dvi grožio specialistų asociacijos grasina apskųsti vyriausybę Konstituciniam Teismui, jei jiems nebus leista kokia nors forma atnaujinti darbo.

Išmokos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene aptarti per pandemiją išaugusio nedarbo. Prezidentas ragina peržiūrėti nedarbo draudimo sistemą, kad paramą galėtų gauti daugiau žmonių. M. Navickienė sako, kad bus plečiama parama nuo pandemijos nukentėjusiems savarankiškai dirbantiems, taip pat žada pavasario Seimo sesijoje teikti pataisas, kurios leistų palankiau skaičiuoti išmokas tėvams, kurių pajamos sumažėjo per pandemiją. Vėliau ji taip pat teigė, kad reikia atsieti bedarbio statuso ir sveikatos draudimo suteikimą, dėl to tariamasi su Sveikatos apsaugos ministerija.

Vartotojų duomenys. Internete ėmė plisti dar vienas nutekintų vartotojų duomenų sąrašas, šįkart – buvusios lažybų bendrovės „Orakulas“ daugiau nei 257,5 tūkst. klientų duomenys. Šią įmonę prieš kelerius metus įsigijusi bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“, valdanti prekinį ženklą „OlyBet“, sako, kad dabartiniai vartotojų duomenys yra saugūs.

Nuteistos žurnalistės. Baltarusijos teismas opozicinės televizijos „Belsat“ žurnalistėms 27 metų Kaciarynai Bachvalavai ir 23-ejų Darjai Čulcovai skirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės, apkaltinus jas protestų organizavimu. Žurnalistės buvo sulaikytos lapkritį, kai filmavo mitingą vienam nužudytam antivyriausybiniam protestuotojui palaikyti. Solidarumą su įkalintomis kolegėmis išreiškė ir prie Baltarusijos ambasados nuvykę Lietuvos žurnalistai.

Sakartvelo krizė. Sakartvelo ministras pirmininkas Georgijus Gacharija paskelbė atsistatydinantis, taip išreikšdamas nepritarimą opozicinės partijos „Vieningasis nacionalinis judėjimas“ lyderio Nikanoro Melijos suėmimui. Pasak G. Gacharijos, šio teismo sprendimo vykdymas gali eskaluoti politinę krizę šalyje. Išvakarėse Tbilisio miesto teismas patenkino prokuratūros prašymą pakeisti N. Melijai skirtą kardomąją priemonę – užstatą – į suėmimą. Lietuvos Seimo valdyba susirinkusį į skubų posėdį nutarė Užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Pavilionį komandiruoti į Sakartvelą padėti spręsti politinę krizę.

„Facebook“ Australijoje. „Facebook“ dėl įstatymo, pagal kurį šis socialinis tinklas turėtų mokėti už turinį, Australijoje nustojo rodyti naujienas. Nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto australai nebegali skelbti nuorodų į naujienų straipsnius ar matyti vietos ir tarptautinių žiniasklaidos priemonių feisbuko puslapių, o vartotojai užsienyje nebemato Australijos naujienų puslapių. „Facebook“ pasielgė neteisingai. „Facebook“ veiksmai buvo nebūtini, jie buvo griežti ir pakenks jo reputacijai čia, Australijoje“, – sakė šalies iždo sekretorius Joshas Frydenbergas.