Apžvalga: svarbiausi savaitgalio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per dvi savaitgalio dienas nustatyti 2369 nauji atvejai, mirė 12 žmonių. Sekmadienį ligoninėse buvo gydoma per 1,2 tūkst. sergančiųjų COVID-19, 125 iš jų – reanimacijoje. Kiek sumažėjęs šeštadienį, hospitalizuotų ligonių skaičius sekmadienį vėl paaugo. Naujų atvejų per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų rodiklis siekia 587: nors jis toliau kyla, šis augimas paskutiniu metu yra sulėtėjęs.

* Vilniuje savaitgalį vakcinuotis nuo koronaviruso kviesti 35-erių ir vyresni gyventojai, o šeštadienio vakarą, likus šimtui nepanaudotų vakcinų, į gyvą eilę atvykti galėjo visi norintieji.

* Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušaskas pranešė, kad per gegužę bent vieną skiepą nuo COVID-19 bus gavę visi to pageidaujantys kariai.

* Europos Sąjunga su „BioNTech“ ir „Pfizer“ susitarė dėl galimybės įsigyti iki 1,8 mlrd. jų kurtos vakcinos dozių iki 2023 metų.

* Ispanija atšaukė nuo spalio dėl koronaviruso pandemijos galiojusią nepaprastąją padėtį ir pirmą kartą per kelis mėnesius leido šalies gyventojams keliauti tarp regionų.

* Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'as Michel'is pareiškė, kad Bendrija yra pasirengusi aptarti JAV pasiūlymą panaikinti vakcinų nuo COVID-19 patentinę apsaugą, kai tik paaiškės detalės. Tuo tarpu Vokietijos kanclerė Angela Merkel atmetė šį Vašingtono siūlymą ir savo ruožtu paragino amerikiečius eksportuoti Jungtinėse Valstijose pagamintus skiepus.

Europos Vadovų Taryba. Šeštadienį Porte vyko neformalus Europos Vadovų Tarybos posėdis. Jame dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog šalys vieningai smerkia Rusijos veiksmus Čekijoje, o vėliau gegužę tarsis dėl sankcijų Rusijai. Jis šalių vadovams perdavė Lietuvoje filmuoto serialo „Černobylis“ kopijas, siekdamas priminti avarijos 35-metį bei įspėti dėl nesaugios Astravo elektrinės Baltarusijoje. Europos lyderiai Portugalijoje kalbėjosi apie socialinę politiką ir priemones nelygybei bei skurdui mažinti.

Rūkalų kontrabanda. Lietuva ketina dėti papildomas pastangas kovai su cigarečių iš Baltarusijos kontrabanda. Pasak Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko konservatoriaus Lauryno Kasčiūno, kontrabandinės cigaretės sudaro didelę dalį rūkalų rinkos, dauguma iš jų – baltarusiškos. „Rūkydami kontrabandines cigaretes prisidedame prie Lukašenkos režimo palaikymo. Tai didžioji geopolitinės saugos problema, mano požiūriu“, – teigia jis.

Susirėmimai Jeruzalėje. Per Izraelio policijos ir palestiniečių protestuotojų susirėmimus aneksuotoje Rytų Jeruzalėje panaudojus savaitgalį nukentėjo šimtai žmonių. Tarptautinė bendruomenė pasmerkė susirėmimus prie dažnai neramumų židiniu tampančios Al Aksos mečetės ir ragino imtis priemonių įtampai mažinti.

Karo pabaigos minėjimas. Rusija sekmadienį švenčia 76-ąsias pergalės Antrajame pasauliniame kare metines ir surengė paradą. Prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, jog šalis tvirtai gins nacionalinius interesus, ir pasmerkė rusofobijos sugrįžimą. Europoje karo pabaiga minima diena anksčiau, gegužės 8-ąją, pažymint Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą. Lietuvoje šia proga vyko tradicinės aukų pagerbimo ceremonijos.

Pokalbių klausymasis. Buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija slapta gaudavo dienraščio „The Washington Post“ žurnalistų, rašiusių apie įtariamą Rusijos kišimąsi į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus, pokalbių telefonų įrašus, penktadienį pranešė šis laikraštis. Ši žinia sukėlė susirūpinimą dėl žodžio laisvės šalyje.

Kinijos raketa. Didelė Kinijos paleistos raketos dalis šeštadienį sugrįžo į Žemės atmosferą ir subyrėjo virš Indijos vandenyno. Jungtinių Valstijų kosmoso agentūra NASA ir kai kurie ekspertai kritikavo Kiniją dėl neatsakingo elgesio, nes nekontroliuojamas didelio objekto sugrįžimas į Žemę kėlė grėsmę ir galėjo pareikalauti aukų.

Sprogimas mokykloje. Sprogus bomboms, padėtoms prie mergaičių mokyklos Afganistano sostinėje Kabule, žuvo 50 žmonių, dar per šimtas sužeista. Dauguma aukų yra 11-15 metų moksleivės. Atsakomybės už šį išpuolį kol kas niekas neprisiėmė, tačiau Afganistano pareigūnai kaltina Talibaną.