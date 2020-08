Apžvalga: svarbiausi trečiadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Praėjusią parą nustatyta 10 naujų koronaviruso atvejų, bendras skaičius išaugo iki 2147. Keturi atvejai registruoti Kauno apskrityje, trys – Vilniaus, du – Panevėžio, vienas – Šiaulių apskrityse. Šeši atvejai yra neaiškūs – epidemiologams nežinoma, kaip šie žmonės užsikrėtė, tuo metu keturi kiti asmenys užsikrėtė po kontakto su sergančiais žmonėmis.

Nauja mirtis. Santaros klinikose antradienį nuo koronaviruso mirė 54-erių pranciškonų vienuolis iš Kretingos, jam koronavirusas nustatytas liepos pradžioje, grįžus automobiliu iš Čekijos ir pajutus simptomus. Tai – 81 mirtis šalyje nuo koronaviruso, dar 13 užsikrėtusiųjų mirė dėl kitų priežasčių.

Baudos už pažeidimus. Už privalomą kaukės nedėvėjimą antradienį buvo nubausti du žmonės – prekybos centre Kaune ir Marijampolės „Regitros“ filiale, dėl saviizoliacijos pažeidimų nubausti devyni asmenys.

Rinkimai su kaukėmis. Vyriausioji rinkimų komisija trečiadienį nusprendė, kad per spalį vyksiančius Seimo rinkimus apsaugines veido kaukes turės dėvėti tiek komisijų nariai, tiek stebėtojai, tiek ir balsuoti atėję rinkėjai. Planuojama, kad neturintiems tokių kaukių, jos bus išduodamos vietoje. Taip pat bus privaloma laikytis saugaus atstumo, o rinkėjų srautai turės būti paskirstyti, kad būtų išvengta sambrūzdžio patalpose.

Virusas kaimynystėje. Lenkijoje praėjusią parą patvirtinta 640 koronaviruso atvejų ir 18 mirčių, o bendras atvejų skaičius išaugo iki 48 tūkst. 789, taip pat mirė 1756 žmonės. Rusijoje patvirtinti 5,2 tūkst. atvejų, mirė dar 139 žmonės, iš viso virusas šioje šalyje patvirtintas 866 tūkst. 627 asmenims, mirė 14 tūkst. 490 žmonių. Baltarusijoje patvirtinti 126 atvejai ir trys mirtys, iš viso šioje šalyje patvirtinti 68 tūkst. 376 atvejai ir 577 mirtys. Latvijoje praėjusią parą patvirtinti aštuoni nauji atvejai, Estijoje – 22. Bendras skaičius šiose šalyse siekia atitinkamai 1257 ir 2113 atvejų, Latvijoje nuo koronaviruso mirė 32 žmonės, Estijoje – 63.

Epidemiologų nerimas. Lietuvos epidemiologams kelia nerimą blogėjanti koronaviruso situacija kaimyninėje Lenkijoje. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė trečiadienį pareiškė neabejojanti, kad nuo kitos savaitės bus privaloma izoliuotis grįžus iš Lenkijos. Šiuo metu toks reikalavimas nėra taikomas.

Grįžtančiųjų registracija. Didėjant įvežtinių atvejų skaičiui, svarstoma registruoti grįžtančiuosius dar lėktuvuose. Visuomenės sveikatos specialistų teigimu, tai nebūtų patogu, tačiau padėtų lengviau suvaldyti koronaviruso plitimą ir atsekti galbūt užsikrėtusius asmenis. Už grįžtančiųjų registraciją turėtų būti atsakingi vežėjai, kelionių organizatoriai.

Įpareigojimas savivaldybėms. Dėl Astravo atominės elektrinės grėsmės šalies savivaldybes ketinama įpareigoti apsirūpinti apsaugos priemonėmis mėnesiui. Tokius projektus planuojama Seimui pateikti per rudens sesiją, BNS teigė sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis. Baltarusijos energetikos ministerija antradienį pranešė, jog Astravo AE pirmojo reaktoriaus „fizinis įjungimas planuojamas artimiausiomis dienomis“.

Valstybinio banko steigimas. Vyriausybei ketinant kurti nacionalinį plėtros banką, kaip viena galimybių svarstoma įsigyti ir jau veikiantį banką. Tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pareiškė ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius. Prezidento teigimu, valstybinis bankas turėtų užpildyti rinkos spragas – plėsti smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimą, ilgalaikių valstybės investicijų galimybes, o ne užsiimti mažmeninėmis paslaugomis.

Galvosopis dėl matematikos. Nacionalinė švietimo agentūra trečiadienį paskelbė anglų ir rusų kalbų, matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos ir biologijos valstybinių egzaminų rezultatus, kurie rodo, jog geriausiai abiturientai laiko anglų kalbos egzaminą – jo neišlaikė vos 1 proc. kandidatų, beveik dešimtadalis gavo šimtukus. Tuo metu prasčiausiai abiturientai laikė matematikos egzaminą – jo neišlaikė beveik trečdalis kandidatų, o šimtukus gavo vos 0,96 proc. kandidatų.

Tragedija Beirute. Libano sostinėje per antradienio vakarą nugriaudėjusį galingą sprogimą žuvo per 100 žmonių, daugiau nei 4 tūkst. buvo sužeista. Skaičiuojama, kad sprogimas be namų paliko apie 300 tūkst. žmonių. Sprogimas įvyko uosto teritorijoje, jo metu su žeme sulygintas beveik visas uostas, suniokota daugybė aplink esančių pastatų, daug aukų vis dar po nuolaužomis, toliau vykdoma žmonių paieška. Kol kas sprogimo priežastys nežinomos, preliminariais duomenimis, sprogo didelis kiekis amonio nitrato.

Solidarumo vizitas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ketvirtadienį nuvyks į Libaną išreikšti solidarumo su šia šalimi po antradienį įvykusio galingo sprogimo. Libanas anksčiau buvo Prancūzijos protektoratas. Abi šalys iki šiol palaiko glaudžius politinius ir ekonominius ryšius. Prancūzija taip pat siunčia kelias tonas pagalbos krovinių ir gelbėtojų brigadų.

Gaisrai Prancūzijoje. Netoli pietuose esančio Marselio miesto siaučiant miškų gaisrams evakuota apie 2,7 tūkst. žmonių. Anot vietos ugniagesių, apie 1 tūkst. hektarų plotą apėmę gaisrai kelia pavojų gyvenvietėms ir stovyklavietėms pajūryje. Kol kas apie aukas nepranešama. Su liepsnomis kovoja 1,8 tūkst. ugniagesių, jų darbui trukdo stiprus vėjas.

Audros aukos. JAV Rytų pakrantėje praūžusi audra „Isaias“ nusinešė keturių žmonių gyvybes, taip pat be elektros paliko apie 3 mln. gyventojų, daugiausia – Naujajame Džersyje ir Niujorke. Dėl audros taip pat buvo atšaukta dešimtys skrydžių, kai kur nutrūko susisiekimas viešuoju transportu. Šiuo metu tvarkomi nuolaužomis nusėti keliai, atstatomas elektros energijos tiekimas.

Tikisi atsakomybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka telefonu aptarė grupės numanomų privačios Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ kovotojų sulaikymą Minsko apylinkėse. Ukrainos vadovas tikisi, kad Baltarusija kovotojus išduos Ukrainai, kuri galės juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl nusikaltimų Donbase. Liepos 29 dieną netoli Minsko buvo sulaikyti 33 Rusijos piliečiai, kuriuos baltarusių valdžia laiko „Wagner“ nariais, esą ketinusiais surengti riaušes prieš prezidento rinkimus šalyje.