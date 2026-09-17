Ar griežtesnės bausmės privers rūpintis vaikais?

Panevėžietė Viktorija Solovej – keturių vaikų mama. Juos augina viena, o alimentai, pasak jos, – kaip loterija. Tėvas moka, kada nori ir kiek nori.
„Jis kažkur pusantrų metų gali visiškai nemokėti, bet tuo pačiu keliauti keturis kartus per metus. Tai čia yra tokia problema“, – pasakojo keturių vaikų mama.
Tokių moterų, kurios vaikus augina vienos ir iš vyrų negauna jokios paramos, Lietuvoje daug. Teismuose – net 45 tūkst. bylų, o nesumokėtų alimentų suma siekia 227 mln. eurų.
„Verčiant į tai, kiek pagalbos reikia vaikams, tai yra 100 tūkstančių vaikų, kurie negauna tėvų išlaikymo ir kreipiasi į antstolius, kad šie padėtų išieškoti“, – teigė antstolis Jonas Petrikas.
Dėl nesumokėtų alimentų į antstolius kasmet kreipiasi maždaug trys tūkstančiai tėvų.
„Skolų dydis pakankamai varijuoja, gali būti nuo 1000 eurų ir mažiau. Mano atveju, turiu įsiskolinimą, kuris siekia 80 tūkstančių“, – komentavo J. Petrikas.
Skolininkai alimentų nemoka piktybiškai – slepia pajamas dirbdami šešėlyje, perleidžia turtą kitiems arba laiko pinigus užsienio bankų sąskaitose, prie kurių antstoliai negali prieiti.
„Turto neturi, labai viskas yra patogu, nes jie žino, kaip apeiti visą sistemą. Turtai nelegalūs, užkabinti ant mažųjų bendrijų“, – kalbėjo V. Solovej.
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Tokiems tėvams dabar gresia viešieji darbai, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Tačiau pernai iš 45 tūkst. skolininkų į kalėjimą sėdo tik du.
„Buvo pasakymas, kad neturiu lėšų, arba pateikė savo pajamas – per mėnesį 100 eurų. Ir tas nagrinėjimas tuo ir baigiasi, kad negalima taikyti baudžiamosios atsakomybės, nes asmuo negauna pajamų ir kiek gali, tiek moka“, – aiškino J. Petrikas.
Socialdemokratas Darius Razmislevičius siūlo švelnesnių bausmių atsisakyti. Seimui pritarus, piktybiškai alimentų vengiantys tėvai dvejiems metams keliautų už grotų.
„Aš ją siūlau taikyti tik pačiu kraštutiniu atveju, tik tiems, kurie piktybiškai slepia savo pajamas, kurie keliauja, eina į lošimų namus, demonstruoja prabangą, bet užmiršta savo vaikus“, – pabrėžė D. Razmislevičius.
Mes turėtume apie tūkstantį kalinių. Tokio masto kalinių laikyti papildomai galimybės mes neturime.
Tačiau opozicija abejoja, ar griežta bausmė privers žmones rūpintis savo vaikais. Be to, kalėjimuose gali neužtekti vietų.
„Mes turėtume apie tūkstantį kalinių. Tokio masto kalinių laikyti papildomai galimybės mes neturime“, – teigė Demokratų frakcijos seniūnė Agnė Širinskienė.
O vėliau – užburtas ratas.
„Kaliniams yra labai sunku įsidarbinti, tai mes tą žmogų pasmerksime tolesniam ir nedarbui, ir alimentų nemokėjimui“, – aiškino A. Širinskienė.
„Kad neatsitiktų taip, kad vaikui reikės paaiškinti, kad ir pinigėlių nėra, ir tavo tėtis neateis, nes jis dabar kalėjime“, – kalbėjo Seimo narė Daiva Ulbinaitė.
Tačiau D. Razmislevičius įsitikinęs, kad tokia bausmė paprasčiausiai atgrasytų. Mat jei pasirinkimas būtų vienas – sumokėti alimentus arba keliauti už grotų, skolininkai susimokėtų.
„Jeigu nėra galimybės kitaip susitvarkyti, kas belieka? Tai tam jaunam žmogeliui gi reikia gyventi iš kažko, ar ne? Būreliai kiek kainuoja“, – sakė moteris.
„Kalėjimas gal ir gerai, jeigu nubaustų, pasimokytų kiti, nes jie čia labai laisvai jaučiasi“, – teigė vyras.
„Labai dideliais šuoliais jeigu eini, tai greitai palūžti. Čia irgi būtų kraštutinis variantas – įkalinti“, – komentavo praeivė.
„Tai būtų per griežta bausmė“, – sakė panevėžietis.
Seime pasigirdo ir kitas siūlymas. Kaip tėvai privalo išlaikyti vaikus, taip ir suaugę vaikai senatvėje privalo išlaikyti tėvus. Reikalauti pinigų negali tik tie tėvai, iš kurių vaikai buvo atimti, ar tie, kurie savo vaikais nesirūpino. Todėl siūloma tvarką griežtinti.
„Pavyzdžiui, jeigu buvo prieš vaikus smurtaujama, tiek fiziškai, tiek seksualiai. Galų gale, jei tie patys alimentai nebuvo mokami, kad nebūtų net teorinių galimybių prisiteisti tokiems tėvams“, – aiškino D. Razmislevičius.
Projektas sėkmingai pateiktas Seimui. Toliau jį vertins Vyriausybė, o į Seimą jis sugrįš gruodį.
Primename, kad pirmąją stadiją Seime įveikė ir siūlymas iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti ir žvejoti.
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