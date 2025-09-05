Ar nuo šiol rugsėjis – dar vienas vasaros mėnuo?

Sinoptiko Jan Vaitkevič teigimu, turėtumėme labai džiaugtis, nes jau ne vieni metai, kai rugsėjis mūsų šalyje tampa lyg dar vienas vasaros mėnuo.
„Pastaruoju metu rugsėjis būna labai šiltas. Aišku, tai priklauso nuo bendrų klimatinių sąlygų. Pastebėjome, kad rugsėjis šiais ir praeitais metais daug šiltesnis nei įprasta. Šiais metais rugsėjo mėnesį galima laikyti, kaip dar vieną vasaros mėnesį“, – teigė sinoptikas.
Artimiausių parų orų prognozė
Penktadienį kai kur gali lengvai palynoti, nestipriai, bet galima ir perkūnija. Ryte kai kur pasirodys rūkas, labiausiai rytinėje šalies dalyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, pūs iš pietryčių pusės. Temperatūra kils nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
Šeštadienį naktį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, ir dienos metu daug kur palis. Gali būti ir stiprus lietus su perkūnija. Rytiniams rajonams lietaus klius nedaug, jis nebus stiprus. Pūs silpnas vėjas, dienos metu kiek sustiprės, bet vis tiek išliks vidutinio stiprumo – 3–8 m/s. Perkūnijos metu vėjas gali sustiprėti ir iki 13 m/s. Dienos metu temperatūra kils nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, o naktį nukris iki 13–18 laipsnių.
Sekmadienį oras išliks panašus. Naktį vietomis, dienos metu daug kur, daugiausia Vidurio ir Rytų Lietuvoje, bus trumpi lietūs. Kai kur galime sulaukti ir perkūnijos. Naktį bus rūkas, pūs pietinių krypčių vėjas – 3–8 m/s. Temperatūra nakties metu nukris iki 12–17 laipsnių. Dienos metu termometro stulpeliai pakils iki 22–27 laipsnių šilumos.
Pasak sinoptiko, kitą savaitę vasariška šiluma dar nesitrauks, tačiau sulauksime daugiau lietaus.
„Kita savaitė taip pat bus gana vasariška, kai kur pasirodys trumpi lietūs. Dienomis gali išplisti ir į didesnę Lietuvos dalį. Sulauksime vasariško lietaus, jis bus intensyvus, trumpas, bet su perkūnija. Vėjai nebus stiprūs, daugiausia iki 6–11 m/s ar 7–12 m/s. Temperatūra naktimis nukris iki 10–15 laipsnių, dienos metu sušils nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos“, – kalbėjo J. Vaitkevič.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
