Atskleidė, kokių orų tikėtis rudens pradžioje

„Per Skandinaviją, Rytų ir Pietryčių Europą su sausesniais, ramesniais orais siaura anticiklono juosta nutįso – tad pirmadienį, Mokslo ir žinių dieną, ir antradienį turėsime sausesnius, ramesnius, tiesa naktimis ūkanotus orus. Deja, jau trečiadienį Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos frontų debesys vėl lietaus atneš, vietomis smarkesnio ir trankesnio. Vėliau, savaitės viduryje, laukia gana permainingi orai – vis atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų. Pagal dabartinius duomenis, savaitės pabaigoje virš beveik visos Europos turėtų sausesnis ir ramesnis anticiklonas įsitvirtinti. Savaitės pabaigoje mus gali lietingesnis ciklonas iš pietų užkabinti. Bet laikysis vasariškai šilti orai ir tik lietus kartais dalį šilumos „pavogs“. Savaitės pradžioje naktys bus vėsokos, vėliau jau ir naktimis bus kiek šilčiau. Tik rūkai naktimis dažnai tvyros...
Nors šis rugpjūtis vasariškais orais nedžiugino, yra buvę ir blogiau (pagal LHMT duomenis).
Žemiausia oro temperatūra –2,9 °C (1966-08-30, Varėna).
Aukščiausia oro temperatūra +37,4 °C (2015-08-08, Birštonas).
2005-08-9...12 intensyvūs lietūs, lydimi smarkaus vėjo, tęsėsi be perstojo beveik keturias paras, didžiausio intensyvumo laikotarpiu pasiekdami arba priartėdami prie stichinio meteorologinio reiškinio lygmens. Pietų ir Vakarų Lietuvos upėse kilo poplūdžiai.
1978-08-19 Telšiuose per 15 val. 15 min. iškrito 104,8 mm kritulių.
1962-08-18 Kupiškyje iškrito 97,1 mm kritulių.
1996 m. Biržuose užregistruotas minimalus mėnesio kritulių kiekis 1,7 mm.
1978 m. Šilutėje iškrito maksimalus mėnesio kritulių kiekis 291,1 mm.
1978-08-18 Medekščių kaime (Kėdainių r.), 30 d. Josvainiuose (Kėdainių r.) praūžė viesulai – vėjo greitis 30–40 m/s, išversti medžiai, nunešti stogai, sugriauti pastatai.
1985-08-18 Molėtuose iškrito kruša, ledėkų skersmuo 60 mm.
2012-08-06 pajūryje siautė audra, Klaipėdoje vėjo greitis siekė 32 m/s, per 1 val. iškrito 46 mm kritulių.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, ne tik naktį, bet ir rytą rūkai nusidrieks, dieną gali šiek tiek palašnoti šiauriniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 9–13°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 20–25°C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. be lietaus, naktį vėl rūkai nusidrieks. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 9–13°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną 22–26°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, su perkūnija palis, dieną vietomis gausiau ir su smarkesne perkūnija (nes siaura atmosferos fronto juosta lėtai keliaus per Lietuvą, o temperatūros „pakaitinta“ bus audringesnė ir trankesnė). Vėjas naktį rytų, pietryčių 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 12–16°C, vėsiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną 24–28°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 20–23°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4-osios naktį palis rytinėje Lietuvos pusėje, kitur vėl rūkai nusidrieks, dieną protarpiais su perkūnija palis, daugiau pietinėje ir rytinėje pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–16°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 10–13°C, dieną 22–27°C.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną gali tik šiek tiek kai kur su perkūnija palyti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 11–15°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 22–26°C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, gausiau dieną. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 20–24°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 25–27°C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek dar gali palyti, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 22–27°C, šilčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose“, – feisbuke skelbė sinoptikė.
Naujausi komentarai