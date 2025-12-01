Atskleidė, kokių orų sulauksime per šventes

„Sausesnių, ramesnių ciklonų „trijulė“ Hella, Gamze ir Frieda per Skandinaviją, Baltiją, dalį Rytų Europos iki Juodosios jūros nusidriekė. Vis šaltesnis, arktinis oras iš šiaurės, šiaurės rytų plūs, tiesa, labiau šaldys rytinius mūsų kaimynus, bet ir mus žiemiškas šaltukas pasieks, ypač šiaurės rytinę, rytinę Lietuvos pusę. Šiek tiek kritulių galime jau rytoj vakare ir antradienį sulaukti, nes į šiaurės rytus pasitraukęs ciklonas nerims ir savo šaltuoju atmosferos frontu ir mus užkabins. Vėliau anticiklonų sistema su ramiais, sausais ir jau šaltokais orais didesnę Europos dalį užklos. Bet šiaurėje, šiaurės rytuose esanti audringesnių ciklonų sistema vis dar nerims, jau nuo penktadienio vis arčiau Baltijos plėsis. Nuo penktadienio stiprės vakarinių krypčių vėjai, šiek tiek šiltesnis oras trumpam iš vakarų, šiaurės vakarų plūstels. Su šiltesniais orais vėl rūkai ir miglos drieksis. Visokių kritulių galime tik nuo sekmadienio sulaukti. Vis dar pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, ateinantį savaitgalį jau šiek tiek atšals. Dar labiau šalti turėtų šių metų pačioje pabaigoje.
Pirmadienį, gruodžio 22-osios naktį ir dienos pradžioje be kritulių, popietę, pradedant šiauriniais rajonais, palis, vakare jau su silpna šlapdriba, o vakare šiaurės rytiniame pakraštuke jau gali šiek tiek pasnigti. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną nepastovus 3–7 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 1–4°C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose, šilčiausia pajūryje apie plius 6°C.
Antradienį, gruodžio 23 d. protarpiais nedideli krituliai – daugiausia labai silpnai pasnyguriuos, tik pietiniuose rajonuose dar šlapdriba su lijundra kris. Plikledis ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną rytinių krypčių 7–12 m/s. Šalčiausia bus rytą minus 1–6°C, šalčiausia šiaurės rytuose, rytuose minus 7–9°C, dienos pradžioje minus 1–5°C, vėliau vis labiau šals.
Trečiadienį, gruodžio 24 d. be kritulių. Vėjas besikeičiančių krypčių 5–10 m/s. Naktį minus 7–10°C, dieną minus 2–4°C, mažiausiai šals vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke.
Ketvirtadienį, gruodžio 25 d. be ženklesnių kritulių, dieną šiaurės rytiniame pakraštuke gali silpnai pasnyguriuoti. Vėjas vakarų 4–8 m/s. Naktį minus 2–7°C, dieną minus 2 plius 3°C, šalčiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame pakraštuke.
Penktadienį, gruodžio 26 d. be kritulių, vakare jau gali rūkai užtraukti. Vėjas vakarų 7–12 m/s. Naktį minus 3 plius 2°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną plius 2–6°C, šilčiausia pajūryje.
Šeštadienį, gruodžio 27 d. be kritulių. Rūkai daug kur dar gali driektis. Vėjas vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 1–5°C.
Sekmadienį, gruodžio 28 d. protarpiais krituliai – naktį lietus su šlapdriba maišysis, dieną vyraus šlapdriba, o šiaurės rytuose, rytuose jau turėtų sniegelis vyrauti. Vėjas šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 1–3°C, vakariniame pakraštuke 0 plius 3°C, dieną 0 plius 2°C“, – feisbuke skelbė sinoptikė.
