Sinoptikai: stipriau spaus šaltukas

Anot sinoptikų, ateinančiomis dienomis pasnigs nedaug, tačiau stipriau spaus šaltukas.
Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 13 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12, vietomis iki 15 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną kai kur truputį pasnigs. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 7–12, kai kur iki 15, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Penktadienį pietryčių Lietuvoje vietomis pasnigs. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 17, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Šeštadienį daugelyje rajonų pasnigs. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vietomis iki 18, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Sekmadienį daug kur sniegas, vyraus nedidelis. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai“, – teigė sinoptikai.
Anot sinoptikų, remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad sausio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: 2,9 laipsnio šalčio ir 53 mm) bus iki 1 laipsnio žemiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 10 proc. mažesnis už 1991–2020 m. vidurkį.
Panašius rezultatus pateikia kitas (CFSv2) ilgalaikių prognozių modelis. Sausio mėn. temperatūra turėtų būti artima daugiamečiam vidurkiui, o kritulių kiekis – iki 5–10 proc. mažesnis.
Apibendrinus, 2026 metų pirmasis mėnuo prognozuojamas truputį šaltesnis ir sausesnis nei vidutiniškai. Žvelgiant į ankstesnius metus, 2022, 2023 ir 2025 m. sausiai buvo labai šilti, o 2021 ir 2024 m. pasitaikė truputį šaltesni už normą. Tuo tarpu, kritulių kiekis 2021–2023 m. buvo iki 10–40 proc. didesnis, 2024 metais – apie 15 proc. mažesnis nei daugiametė norma, o 2025 m. – artimas normai.
„Tai yra eksperimentinės prognozės, todėl jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta prognozė nereiškia, kad visai nepasitaikys labai šiltų ir/ar drėgnų dienų“, – priminė sinoptikai.
