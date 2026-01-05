Naujausia orų prognozė: žiema nesitrauks

Sekmadienis buvo debesuotas, vietomis su pragiedruliais. Daug kur protarpiais pasnigo.
Aukščiausia oro temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Naktį daugelyje rajonų pasnigo, vakariniuose kai kur smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 1–6, vietomis šalo iki 7–11 laipsnių šalčio.
Storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičius (Klaipėdos rajonas), Kretingos ir Plungės apylinkes. Preliminariai, šiame regione susiformavusi storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų (daugiau sniego buvę tik 2010–2011 m. žiemą).
Tautiečiai socialiniuose tinkluose dalijasi savo įspūdžiais.
„Nebėra kur dėt sniego“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė vaizdais iš Plungės pasidalijusi Birutė.
„Primena vaikystę, kai rimtos žiemos būdavo“, – rašė Vaidas.
„Seniai tai buvo“, – pridėjo Jadvyga.
„Plungė palaidota“, – komentavo ir Dovilė.
Prognozuojama, kad pirmadienį vietomis pasnigs. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, kai kur iki 12 laipsnių šalčio, dieną 3–8 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, vietomis iki 14 laipsnių šalčio, dieną 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio.
Sausio 5 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 14 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 53 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur ledas su properšomis. Plona ledo danga apsitraukę ežerai iki 5–9 m gylio.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
„Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“, – primena sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0, Baltijos jūroje – 1–3 laipsniai šilumos.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida ir Vente stebimas ižas ir sniegtižė, ledo skrituliai.
