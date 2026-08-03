Audros padariniai: ugniagesiai 56 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, teko evakuoti gyventojus

Šeštadienį per parą tokių išvykimų buvo 34, o sekmadienį – 22, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Daugiausia tokių darbų per minėtas dienas atlikta Vilniaus apskrityje – 41.
Nemažai darbų gelbėtojams teko atlikti stipriai nuo audros nukentėjusiame Vilniaus rajone.
Sekmadienį gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Avižienių kaime, Sudervės gatvėje, reikalinga pagalba pašalinti ant automobilių nuvirtusius medžius.
Atvykę ugniagesiai tarp automobilių „Seat Altea“ ir „Opel Vectra“ rado nulūžusias stambias medžio šakas. Minėti automobiliai stipriai neapgadinti.
Minėtame Avižienių kaime sekmadienį gelbėtojai taip pat patraukė ant automobilio BMW nuvirtusį medį.
Tarnybų pagalbos prireikė Vilniaus miesto, Pašilaičių seniūnijos gyventojams, dėl stichijos juos teko evakuoti iš namo.
Šeštadienio vakarą, 22.18 val., buvo pranešta, kad pagalba reikalinga Vilniuje, Žozefo Pusjė gatvėje.
Atvykę ugniagesiai rado nuo dviejų aukštų kotedžo nuplėštą ruloninę bituminę stogo dangą, ji kabėjo ir užtvėrė namo įėjimą.
Panaudojus ištraukiamas kopėčias ir kobinį, nutraukta pavojingai kabanti bituminė stogo dangos dalis ir iš dalies atlaisvintas įėjimas į namą.
Iš namo evakuoti trys žmonės ir apgyvendinti viešbutyje.
Ugniagesiai taip pat padėjo išnešti iš namo materialines vertybes.
Nuo dviejų automobilių pašalinta stogo dalis, ji smarkiai apgadino automobilį „Nissan Juke“ ir nežymiai apgadino automobilį BMW.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) duomenimis, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį dalyje Lietuvos griaudėjo perkūnija, vietomis lietus buvo smarkus, vėjo gūsiai siekė iki 15–16 m/s.
Daugiausia kritulių iškrito Laukuvoje (47,1 mm), Trakų Vokėje (34,7 mm), Varėnoje (27,3 mm) ir Šeduvoje (26,9 mm).
Miesto tvarkymo bendrovė „Grinda“ teigė gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius ir užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas automobilių stovėjimo aikšteles bei nuvirtusius medžius.
Didžiausi apsėmimai fiksuoti Vakariniame aplinkkelyje, Geležinio Vilko, Žalgirio, Dangeručio, Mozūriškių, Vėtrungių, Justiniškių ir Leičių gatvėse.
ESO skelbia, kad iki pirmadienio vidurdienio elektros neturėjo apie pusė tūkstančio namų ūkių.
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