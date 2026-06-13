Auristida Gerliakienė: e.sveikatą iškelti iš Registrų centro norima skubant, be pasiruošimo

„Matau grėsmę bandyme e.sveikatą perkelti į Ligonių kasų globą be pasiruošimo, be poveikio, finansinės analizės. Yra labai skubama tą padaryti“, – šeštadienį LRT radijui teigė A. Gerliakienė.
Pasak jos, problemos dėl duomenų nesaugumo ar sistemos strigimai nesusijusios su tuo, kam priklauso e.sveikatos priežiūra: „Jos yra susijusios su visai kitomis problemomis, kurios šiuo metu nėra sprendžiamos tame lygyje, kuriame turėtų.“.
A. Gerliakienės teigimu, Ligonių kasa linkusi labiau kontroliuoti administravimą ir finansinius reikalus.
„Ir jeigu e. sveikata su duomenų bazėmis pereis Ligonių kasai, tokiu atveju finansavimas gali būti skiriamas daugiau informacinių technologijų (IT) įrangai, IT specialistų pritraukimui ir finansavimui, ir tai gali nustelbti gydymo, klinikinių procedūrų finansavimą, kas jau ir taip dabar stebima“, – įspėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė.
Pasak jos, neaišku, kiek kainuotų e.sveikatos perdavimas, bet ji prognozuoja, kad būtų apie 40 mln. eurų.
„Dabar ši suma buvo skirta papildomų paslaugų apmokėjimui, tai vadinasi, iš PSDF tiek reikėtų dar papildomai finansuoti IT sistemą?“ – svarstė ji.
A. Gerliakienės teigimu, reikalingas nacionalinis susitarimas ne tik dėl e.sveikatos likimo, bet ir kitų reformų.
„Jis galbūt padėtų nuosekliai įgyvendinti įvairiausias reformas, kurios dabar yra fragmentiškos ir viena seka paskui kitą nespėjant netgi jų įgyvendinti“, – teigė ji.
BNS rašė, kad Sveikatos apsaugos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertins, ar e.sveikatos sistemą reikėtų paversti savarankiška sistema, perimant jos administravimą iš dabar tai darančio Registrų centro.
Pastarosiomis savaitėmis buvo susiduriama su sistemos trikdžiais, kuriuos sukėlė lapkričio pradžioje vykdyti didelio masto sistemos atnaujinimo darbai.
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