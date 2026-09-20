Automobilių spūstys – ir gero gyvenimo požymis?

Prie bendro stalo susėdę vyrai gali lengvai pereiti nuo vienos temos prie kitos, regis, visai nesusijusios su ankstesniąja.
Rugsėjis – kamščių kaltininkas?
L. Ulevičius įsitikinęs – kamščius sukelia taksistais dirbantys tėveliai. Vasarą jie būna gerokai mažesnės apimties, tad kontrastą pastebėti nesunku. Kaltinti savivaldybės viešųjų ryšių specialistas neskuba, o jos siūlymą pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru ir taip išvengti kamščių priima kaip galimą alternatyvą.
R. Musnickas rado paprastą išeitį – į darbą išvykti anksčiau ir taip išvengti spūsčių. Jis pastebėjo, kad išvažiavęs 6.45 val. darbą pasiekia vos per 15 minučių. O išvykus vėliau, į darbą tenka šliaužti visą valandą. Žurnalisto požiūriu, tai ne savivaldybės ar mero kaltė – mieste tiesiog sparčiai auga automobilių ir gyventojų skaičius. „Gyvenimas gerėja, kiekvienas turi savo asmeninį automobilį ir kaip ponas važiuoja pats sau“, – aiškino R. Musnickas.
Mokyklų ir būrelių vaidmuo
Tėvams neretai tenka vežioti vaikus į mokyklas ir būrelius skirtingose miesto dalyse, kas atima nemažai laiko bei prisideda prie sausakimšų gatvių problemos. R. Musnickas įžvelgia konkrečią problemą – mokyklos nėra vienodo lygio, todėl tėvams norisi, kad vaikas įgytų išsilavinimą kitoje įstaigoje, net jei ji nėra patogioje vietoje. Tiesa, žurnalistas neslepia sarkazmo gaidelės – jo manymu, „genijai užauga ir normaliose mokyklose“. Jis tikisi, kad po kurio laiko mokyklos susilygins ir visos taps prestižinėmis. „Žinios yra gaunamos ne vien mokykliniu būdu“, – komentavo R. Musnickas.
Galimi sprendimai
L. Ulevičius svarstė, kad nors švietimo sistemos netolygumai yra rimta problema, miestas gali padaryti nedaug – optimaliau planuoti darbus. O kritiką dėl mieste vykstančių remontų viešųjų ryšių specialistas laiko visiškai pagrįsta. „Kyla klausimas, ar negalima padaryti taip, kad pirmas rugsėjo savaites kelininkai nedirbtų? Tuo metu visi šlifuojasi, vyksta derinimo procesas, kas, kur ir su kuo važiuos, todėl susidaro didesnė apkrova“, – mąstė L. Ulevičius.
Politikų sprendimus bandė paaiškinti R. Musnickas – jo teigimu, nė vienas nenori rizikuoti ir dėtis sau kilpos ant kaklo, o idėjų svarstymas atsiremia į biudžetus ir galimybes. „Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmones, bet dar geriau supranta, kaip juos nervina gatvių taisymas“, – teigė R. Musnickas.
Nuo spūsčių problemos prie lovos reikalų
L. Ulevičius pasidalijo internete radęs atsakymą, kodėl moterys dejuoja sekso metu. Jo teigimu, mokslininkai pateikia net keturis paaiškinimus. Aimanos gali būti puiki paskata vyrui, bet taip pat ir užslėptas moters siekis greičiau pabaigti jai pabodusį aktą. Trečiasis paaiškinimas – moters dejonės gali netiesiogiai paaiškinti vyrui, ką jis daro gerai. O ketvirtoji priežastis, kurią pateikė vyras – abipusis įsivažiavimas, simbiozinis momentas. „Moteris pradeda dejuoti, vyras – puškuoti, traukinys važiuoja vis greičiau, kol pasiekia laimingą pabaigą“, – radiniais dalijosi L. Ulevičius.
Tiesa, jis turėjo ir savo idėjų – moteris, jo nuomone, galėtų savo poreikius aiškiai išsakyti žodžiais, o tai geriau padėtų vyrui ją suprasti nei aimanos. R. Musnickas pritarė – žmonės turi jausti vienas kitą, o jei kyla nesusipratimų, pasikalbėti apie tai, kas buvo gerai ar blogai. „Seksologai sako, kad norint susikurti tobulą aplinką, reikia 40 lytinių aktų“, – žiniomis dalijosi žurnalistas.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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