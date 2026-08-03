Babtų bendruomenės centro iniciatyvos: nuo sportininkės svajonės iki pergalių prieš ekranus

Surinko per tris dienas
M. Kulikauskaitės, kuri gyvena Babtuose, bet dziudo klubą „Mes esam“ lanko Kėdainiuose, kelias iki šio pasiekimo buvo ilgas ir sunkus: mergina nuskynė auksą Lietuvos U18 čempionate, Europos čempionate Gran Kanarijoje (Ispanija) iškovojo devintą vietą, įveikė keturis – Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Slovakijoje – Europos taurės etapus.
Tačiau Tarptautinė dziudo federacija ir Lietuvos dziudo federacija oficialiai finansuoja tik Europos taurių arba Europos čempionato prizininkų, užėmusių pirmą–trečią vietas, kelionės išlaidas, todėl apie 3 tūkst. eurų būtų tekę rasti sportininkės šeimai.
„Šeimai šiuo metu itin nelengvas laikotarpis, todėl Babtų bendruomenės centras kviečia visus – babtiškius, kraštiečius, įmones ir gerus žmones – prisidėti, kad Meida galėtų atstovauti Lietuvai ir Babtams pasaulyje“, – vos tik sužinojus apie problemą, Babtų bendruomenės centro feisbuko paskyroje buvo paskelbtas kreipimąsis.
Prireikė vos trijų dienų, kad reikiama suma būtų surinkta. „Labai smagu matyti, kad mūsų bendruomenė, draugai, kaimynai geba nelikti abejingi, susitelkti, padėti. Dabar Meida gali ramiai ruoštis svarbiausiam savo karjeros startui ir rugpjūčio 20–22 d. Ekvadore garbingai atstovauti Lietuvai“, – viešai pasidžiaugta.
Atsiliepė ne tik babtiškiai
M. Kulikauskaitės atvejis – ne vienintelis, kai babtiškiai jautriai reaguoja į kaimynų problemas. Pernai, prieš šv. Kalėdas, pagalbos prašyta šeimai, auginančiai du berniukus. Tuo metu jų mama kovojo su sunkia liga.
„Artėja gražiausios metų šventės – metas, kai visi laukiame šviesos, jaukumo ir stebuklų. Tačiau mūsų bendruomenėje yra vaikų, kurių šventės šiemet gali būti gerokai kuklesnės dėl kasdienių rūpesčių, būtiniausių daiktų stokos ir mamos sunkios ligos… Padovanokime daugiau šilumos ir tikėjimo Kalėdų stebuklu šeimai, gyvenančiai čia pat, Babtuose“, – tąkart rašyta feisbuko paskyroje.
Berniukams reikėjo žieminių striukių, batų, mažesniajam – kombinezono, vyresnėliui – rašomojo stalo. Vaikučiai norėjo lego ar kitų žaislų, Kalėdų dovanėlių ir daiktų, atitinkančių jų amžių. Užsiminta, kad reikalinga ir finansinė parama.
Geradarių prašyta nuo gruodžio 6 iki 10 d. parašyti, kokiais daiktais gali pasirūpinti arba kaip kitaip nori padėti, tačiau prašymas sustabdytas gruodžio 8 d. – trūkstami daiktai jau buvo perduoti arba derinama su žmonėmis dėl jų gavimo ar nupirkimo. L. Straukas pasidžiaugė, kad į kvietimą atsiliepė ne tik babtiškiai, bet ir kauniečiai, geros valios žmonės iš kitų miestų.
„Vaikų mama yra labai sujaudinta ir nepaprastai dėkinga visiems geros valios žmonėms. Ji sakė tikrai nesitikėjusi tokio didelio palaikymo ir pagalbos, todėl prašė nuoširdžiai padėkoti kiekvienam prisidėjusiam – tiek daiktais, tiek finansine parama. Ši situacija rodo, kokia stipri mūsų bendruomenė – mokame susivienyti ir padėti tiems, kuriems labai reikia pagalbos ir palaikymo“, – skelbta Babtų bendruomenės centro feisbuko paskyroje.
Balsuoti kvietė ir vaikai
Gebėjimą suvienyti jėgas centras pademonstravo ir siekdamas Kauno rajono savivaldybės finansavimo dviračių trasai „Riedėk per kalnelius“ Babtuose įrengti. Tokią idėją jie pateikė dalyvaujamojo biudžeto priemonei, kur įgyvendinami tik daugiausia balsų surinkę projektai.
Bendruomenės centro nariai nuo pat pirmos dienos aktyviai įsijungė į balsų medžioklę, už „Riedėk per kalnelius“ balsuoti kvietė net vaikai. Tikra kova užvirė paskutinę dieną, pamačius, kad babtiškius lenkia Kačerginė, ir su 1 730 balsų užtikrintai buvo išsiveržta į priekį.
Mūsų stiprybė – gebėjimas susikalbėti ir susitelkti, kai to labiausiai reikia.
„Riedėk per kalnelius“ – tai ne paprasta dviračių trasa, o tikras nuotykių parkas po atviru dangumi, žada idėjos autoriai. Kiekvienas kalnelis Šiltnamių gatvėje kvies judėti, tyrinėti, išbandyti savo jėgas, bus rengiamos draugiškos lenktynės Tai vieta, kur vaikai ir jaunimas galės aktyviai leisti laiką, lavinti pusiausvyrą, koordinaciją ir drąsą.
Seniūno Gedimino Pupinio žodžiais, ne mažiau svarbu ir tai, kad bus sutvarkyta palyginti apleista vieta Šiltnamių gatvėje, esanti vos 300 m nuo miestelio centro.
Teritorija būsimai trasai įrengti jau išlyginta, apsodinta želdiniais. „Ačiū Babtų seniūnijai už nupirktas pušis, o Babtų bendruomenei – už dalyvavimą sodinimo talkoje. Žingsnis po žingsnio kuriame aktyvaus poilsio parką. Tai bus vieta, kur pralaimi ekranai“, – džiaugėsi L. Straukas.
Dažnai raitojasi rankoves
Tai buvo ne vienintelė bendruomenės talka šiais metais. Balandį nariai, susibūrę sekmadienį, nubraižė linijas piklbolui žaisti Babtų gimnazijos aikštelėje. Taip gimė dar viena puiki erdvė sportui, aktyviam laisvalaikiui ir bendruomenės susibūrimams.
O šiųmetė Švaros savaitė Babtuose tapo net tarptautinio lygio talka su dalyviais iš Peru. Jos metu rinktos šiukšlės Nevėžio pakrantėje, mažajame ir didžiajame Babtų šile. Džiugu tai, kad netrūko jaunų veidų: kviečiant į talką, moksleiviams priminta, kad jie gali užsidirbti socialinių – pilietinių valandų. Po darbų tie, kurie neskubėjo skirstytis namo, smagiai praleido laiką bendraudami piknike – tokios akimirkos, pasak bendruomenės pirmininko, kuria tikrą bendrystę.
Kaip nutiko, kad talka tapo tarptautinė? Joje dalyvavo viešnia iš Peru ir jos giminaičiai. Pasak bendruomenės narės Loretos Zimavičiūtės, Jhosely yra meilės emigrantė. „Su mano sūnėnu Sauliumi ji susipažino savo gimtojoje šalyje. Jai viskas patinka Lietuvoje, o įrašą ir nuotraukas apie talką bendrino savo feisbuke ir tautiečiams siūlė taip pat tvarkytis bendruomeniškai. Jhosely dalyvavo ir akcijoje dėl bendruomenės projekto, piklbolo aikštelės dažymo talkoje, miestelio Kaimynų šventėje“, – vardijo L. Zimavičiūtė.
Birželio pradžioje bendruomenės nariai vėl raitojosi rankoves: gražiai padirbėjo tvarkydami Babtų paplūdimį prie Nevėžio. Buvę brūzgynai virto jaukia vieta, kur dabar galima ne tik maudytis ir degintis, bet ir patogiai į upę nuleisti valtį. Po talkos tik keliukas link paplūdimio liko apaugęs krūmais. Paskelbus, kad reikia žmogaus, turinčio krūmapjovę, pagalbos, greitai buvo likviduotas ir šis trūkumas.
Išskirtinumas ir stiprybė
„Mūsų stiprybė – gebėjimas susikalbėti ir susitelkti, kai to labiausiai reikia. Bendruomenės centras, seniūnija, kultūros centras, gimnazija, lopšelis-darželis, parapija, vietos ūkininkai, verslininkai ir gyventojai dirba kartu, o ne kiekvienas sau. Tai ypač matėsi per balsavimo dėl dviračių trasos maratoną“, – sakė L. Straukas.
Pirmininko žodžiais, bendruomeninėje veikloje vienas nieko nepadarysi. „Labai džiaugiuosi artimiausia savo komanda: žmona Lijana ir vaikais Elija, Monika, Agota, Dijana ir Benediktu. Be jų palaikymo ir pagalbos tikrai nepavyktų užsiimti visuomenine veikla. Angelė Ščiukauskienė, Sonata Gasiūnienė, Darius Pažėra, Tomas Stonys, Paulius Vasiliauskas, Danguolė Barkauskienė, Jurga Zaleckienė ir Audronė Leonavičienė – šauni bendruomenės taryba. Kartu tariamės, diskutuojame ir, pasiskirstę darbus, einame veikti. Žinoma, prisijungia šeimos, draugai, babtiškiai ir kaimynai“, – vardijo pašnekovas.
Pirmininką labiausiai motyvuoja žmonės. „Kai matai, kad idėjas siūlo ir į jų įgyvendinimą įsitraukia ne penki, o 50 ar net 100 žmonių – tai didžiausia motyvacija“, – patikino L. Straukas.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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