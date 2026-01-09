Baigė tyrimą dėl Renaldo Čiužo: nušalinti NŠA direktoriaus pavaduotojo neketinama

„Komisija pateikė rekomendacijas, kuriose nėra siūlymo nušalinti NŠA direktoriaus pavaduotoją nuo pareigų. Rekomenduojama koreguoti pavaduotojui priskirtas atsakomybes, kas buvo padaryta iškart gavus darbuotojų skundą. Jo darbo atsakomybės išlieka perskirstytos“, – teigiama penktadienį išplatintame NŠA pranešime.
Komisija, remdamasi tyrimo metu surinktais duomenimis, išvadose nurodė, kad nustatytos aplinkybės neleidžia vienareikšmiškai konstatuoti tikslingo ir sistemingo psichologinio smurto ir priekabiavimo visais pateiktais aspektais, tačiau išvados patvirtina rizikos veiksnius, kuriems būtinos aiškios organizacinės ribos ir prevencinės priemonės.
Anot NŠA, komisija pasiūlė svarstyti nuobaudos skyrimą dėl galimai pažeistų agentūros darbo reglamento punktų, teigiančių, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir nekenksmingos sąlygos darbo funkcijoms atlikti ir kad darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
Tačiau konstatuota, jog nėra pagrindo pradėti tarnybinį patikrinimą dėl NŠA direktoriaus pavaduotojo galimo tarnybinio nusižengimo.
„Jau pradėjome įgyvendinti Komisijos pateiktas rekomendacijas dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos stiprinimo agentūroje. Darbuotojams sudarytos galimybės gauti emocinę pagalbą, stebėti ir vertinti savo emocinę savijautą specialioje programėlėje“, – pranešime cituojamas NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Kaip lapkričio pabaigoje skelbė naujienų portalas „15min“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) persiųstame skunde R. Čiužas kaltinamas psichologiniu smurtu, mobingu bei seksualiniu priekabiavimu.
Laiške NŠA profesinei sąjungai R. Čiužo pavaldinė tvirtino, jog čia dirbančių moterų atžvilgiu skrieja nederami epitetai ir užuominos, ieškoma ir „fizinio kontakto“.
ŠMSM buvo prašoma kuo skubiau imtis priemonių ir nedelsiant nušalinti NŠA pavaduotoją nuo pareigų.
NŠA direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Čiužas pradėjo eiti šių metų liepą.
R. Čiužas nuo 2020 metų ėjo Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento (NTAKD) direktoriaus pareigas, tačiau 2022 metais šalių susitarimu pasitraukė iš jų, sulaukęs pavaldinių kaltinimų dėl psichologinio spaudimo ir mobingo.
