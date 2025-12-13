 Baltarusija paleidžia politinius kalinius

Baltarusija paleidžia politinius kalinius (Papildyta)

Tarp jų – Alesis Bialiatskis
2025-12-13 15:32
Saulius Jakučionis (BNS)
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Iš Baltarusijos šeštadienį paleidžiami politiniai kaliniai, dalis jų – per Lietuvos sieną, BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Baltarusija paleidžia politinius kalinius
Baltarusija paleidžia politinius kalinius / I. Gelūno / BNS nuotr.

Vienas šaltinių BNS sakė, kad baltarusiai paleidžia 123 kalinius, tarp jų yra Baltarusijos opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava.

Šeštadienį pranešta, kad JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Apie tai paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).

Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.

Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

BNS rašė, kad po JAV ir Baltarusijos derybų iš pastarosios šalies kalėjimų birželį ir rugsėjį paleista per 60 kalinių, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Po to JAV panaikino sankcijas baltarusių oro vežėjai „Belavia“. 

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Alesis Bialiatskis

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiatskis, BNS patvirtino šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
Politiniai kaliniai
Lietuvos siena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
klaipėdietis
Koncervynui ir jų "liberaliems" bendraminčiams smūgis žemiau juostos. Ko gero Lietuva bus priversta atnaujinti ir jų krovą Klaipėdos uoste. Galingam "trumpam" nepaprieštarausi.
0
0
Litvinizmui NE
Tikimės šitie rusakalbiai nepapildys šimtatūkstantinės litvinistų armijos Lietuvoje?
3
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų