Be elektros likę gyventojai šluoja parduotuves

Varėnos rajono gyventojas Vladas Vilniuje renkasi elektros generatorių. Vyras tikina, kad kitai audrai jau pasiruoš, tačiau kodėl nepasiruošė ką tik praūžusiai?
„Galvojau, žiūrėjau čia anksčiau, bet galvojau – ai, vėliau, vėliau... Va taip ir nusitęsė“, – sakė Varėnos rajono gyventojas Vladas.
Generatoriaus ieško ir Genutė su Ramūnu, tačiau ne sau.
„Važiuoju pas sesę. Jau nuo šeštadienio Panevėžio rajone prapuolusi elektra“, – pasakojo pirkėja Genutė.
Pirkėjai sako, kad pasirinkimas nėra pats didžiausias, tačiau vieną generatorių išsirenka.
„Man atrodo, kad jau išpirkta. Viena firma tiktai, tai čia pasirinkimo kaip ir nelabai yra. Kiek žinau, Panevėžyje jau nebėra generatorių. Kiek su sese šnekėjau, ten visas rajonas, labai daug gyvenviečių neturi elektros“, – kalbėjo pirkėjas Ramūnas.
Tokio generatoriaus, kokį išrinko sesei, užteks dviem šaldytuvams, telefonui įkrauti.
„Televizorių, kad būtų galima pasijungti ar kažką tokio. Pažiūrės per LNK, kaip mes čia jai perkam“, – šypsojosi Ramūnas.
Pasak pardavėjų, populiariausia prekė šiuo metu – elektros generatoriai, o jų pasirinkimas gerokai sumažėjęs. Žmonės taip pat šluoja išorines baterijas telefonams įkrauti, o turistinių dujinių viryklių pasirinkimas taip pat gerokai sumenkęs.
Generatorių pardavimai muša visus rekordus.
„Sekmadienį pardavimai pradėjo labai stipriai augti, o vakar, pirmadienį, tikrai šovė per stogą, kadangi pardavėme jau daugiau nei 40 kartų daugiau generatorių nei įprastai“, – teigė „Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas.
Kai kur jų liko vos vienas kitas.
„Pagrindiniai likučiai, kurie buvo Utenos, Jonavos, Kauno, Vilniaus apskrityse, deja, yra išparduoti. Šiai dienai penki vienetai yra visas likutis Klaipėdos „Ermitaže“, – nurodė „Ermitažo“ atstovė Kristina Petrulevičė.
Matyt, dėl to, kad pajūryje vėtra padarė mažiau žalos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kada tiekėjai atveš daugiau generatorių, pasakyti sunku – jų tiesiog niekas nesandėliuoja.
„Šį savaitgalį pardavėme dviejų praėjusių metų kiekius“, – pabrėžė K. Petrulevičė.
„Apie 30 kartų išaugo elektros generatorių pardavimai ir beveik dvigubai – išorinių baterijų pardavimai“, – komentavo „Senukų“ atstovė Liubovė Zaiceva.
Išorines baterijas pirkėjai renkasi ne bet kokias – jei tik yra galimybė, ima brangesnes ir kokybiškesnes.
„Ką tik patarė, kad kaina gal truputį skiriasi, bet 10 tūkst. miliampervalandžių baterijos puikiausiai užtenka pasikrauti telefonui, turėti visą informaciją, išsikviesti pagalbą arba sužinoti žinias“, – sakė pirkėja Miranda.
Žmonės taip pat dažniau perka vaistinėles ir žibintuvėlius. Pasak išgyvenimo ekspertų, visa tai, ką žmonės graibsto iš lentynų, iš tiesų yra reikalinga, tačiau tuo reikėjo pasirūpinti iš anksto.
„Pravartu būtų turėti ir radijo imtuvą, nes, jei nėra elektros, man reikia gauti atnaujinimus, tam tikras žinias. Gal situacija kažkaip keičiasi arba tampa pavojingesnė“, – aiškino civilinės saugos kuopos vadas Gabrielius Klimenka.
Radijas turėtų veikti ir su baterijomis, o geriausia išorinė baterija – įkraunama keliais būdais.
„Labai svarbu, kad išorinė baterija turėtų dinamą, kad, jeigu nėra saulės, galėtumėte ją įkrauti dviem skirtingais būdais – ir su saule, ir savo energija“, – patarė išgyvenimo kursų ekspertas Donatas Šarauskas.
Taip pat svarbu turėti daug lengvai pasigaminamo maisto ir vandens.
„Kalbant apie geriamąjį vandenį, orientuojamės bent į du litrus parai. Taip pat reikėtų turėti vandens komunaliniams reikalams, indams plauti ir panašiems dalykams – dar po du litrus parai“, – pažymėjo G. Klimenka.
O jei vandens atsargomis nepasirūpinote, reikėtų pagalvoti apie alternatyvas.
„Reikėtų galvoti apie vandens virinimą ir dezinfekavimą. Praverstų turėti vandens filtrą, metalinių indų, kuriuose būtų galima vandenį išsivirinti“, – vardijo D. Šarauskas.
Jei nėra žibintuvėlių, tinka ir žvakės, tik reikia būti atsargiems, kad namuose nesukeltumėte gaisro.
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