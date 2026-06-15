 Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena

Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena

2026-06-15 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 15-oji Lietuvoje minima kaip Okupacijos ir genocido diena. Šią dieną prisimenami 1940 metų įvykiai, kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir nutraukė šalies nepriklausomybę. Tai viena skaudžiausių datų Lietuvos istorijoje, žyminti ilgų represijų, trėmimų ir žmogaus teisių pažeidimų laikotarpio pradžią.

<span>Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena</span>
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjungos kariuomenė įžengė į Lietuvos teritoriją. Netrukus buvo panaikintos demokratinės valstybės institucijos, prasidėjo politiniai persekiojimai, areštai ir visuomenės kontrolė. Okupacijos metais tūkstančiai Lietuvos gyventojų tapo represijų aukomis vien dėl savo pažiūrų, veiklos ar socialinės padėties.

Vienu skaudžiausių okupacijos padarinių tapo masiniai trėmimai. 1941 metais prasidėjo Lietuvos gyventojų deportacijos į atokius Sovietų Sąjungos regionus. Iš viso 1941–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 tūkst. žmonių, o dešimtys tūkstančių jų tremtyje žuvo nuo bado, ligų, šalčio ir sunkaus darbo.

Okupacijos ir genocido diena skirta ne tik prisiminti aukas, bet ir pagerbti žmones, kurie neprarado vilties bei priešinosi okupaciniam režimui. Lietuvos partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai tapo laisvės siekio simboliais, o jų istorijos iki šiol perduodamos iš kartos į kartą.

Lietuva nepriklausomybę atkūrė 1990 metų kovo 11-ąją, praėjus beveik penkiasdešimčiai okupacijos metų. Todėl birželio 15-oji primena ne tik skaudžius praradimus, bet ir tautos stiprybę, gebėjimą išsaugoti savo tapatybę bei siekį gyventi laisvoje valstybėje.

Šiame straipsnyje:
Okupacijos ir genocido diena
Lietuvos okupacija
Sovietų Sąjunga
tremtis
genocidas
represijos
lietuvos istorija
trėmimai
Politiniai kaliniai
partizanai
nepriklausomybė
sovietinė okupacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų