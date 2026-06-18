Birželio 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.58 val. Dienos ilgumas 17.17 val.
Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 0.25 val., teka 8.34 val.
Vardadieniai:
Amandas, Arminta, Arnulfas, Elžbieta, Ginbutas, Marcelinas, Marina, Morkus, Vaiva
Datos:
Tarptautinė sušių diena
Birželio 18-oji Lietuvos istorijoje:
1835 — gimė Juozas Kalinauskas, 1863 metų sukilimo dalyvis. Mirė 1907 m.
1887 — gimė literatūros tyrinėtojas ir rašytojas Vladas Dubas. Mirė 1937 m.
1902 — gimė Vytautas Alantas (tikr. Jakševičius), prozininkas, dramaturgas, poetas. Mirė 1900 metais Detroite (JAV). 1992 m. palaikai palaidoti Kaune.
1919 — nustatyta pirmoji demarkacinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos.
1992 — atkurtos Lietuvos karinės oro pajėgos.
2020 — prezidentas Gitanas Nausėda Seime perskaitė pirmąjį savo metinį pranešimą.
Birželio 18-oji pasaulio istorijoje:
1810 — gimė vokiečių kompozitorius ir pianistas Robert Schumann (Robertas Šumanas).
1815 — jungtinė britų ir prūsų kariuomenė Vaterlo mūšyje sumušė Napoleon Bonaparte (Napoleono Bonaparto) armiją.
1826 — gimė Giovanni Battista Donati (Džovanis Batista Donatis), italų astronomas, atradęs 6 kometas. Viena jų pavadinta Donačio kometa.
1870 — gimė prancūzų filosofas, katalikiškojo modernizmo atstovas Edouard Le Roy (Eduaras Le Rua). Mirė 1954 m.
1936 — sulaukęs 68-erių metų amžiaus, mirė rusų rašytojas Maxim Gorky (Maksimas Gorkis). Tikroji pavardė — Aleksej Peškov (Aleksėjus Peškovas).
1940 — generolas Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) pasiskelbė „laisvosios Prancūzijos“ lyderiu ir paragino tautiečius priešintis naciams.
1969 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) paskelbė apie 25 000 amerikiečių karių išvedimą iš Vietnamo.
1975 — Rijade prie vyriausybės rūmų viešai nukirsta galva Saudo Arabijos karaliaus Faisal (Faisalo) žudikui.
1986 — nepaisant kaltinimų nacistine praeitimi, Kurt Waldheim (Kurtais Vaildhaimas) išrinktas Austrijos prezidentu.
1993 — JT Saugumo Taryba pritarė 7600 taikdarių dislokavimui šešiuose Bosnijos miestuose.
1999 — po JAV ir Rusijos derybų nuspręsta, jog Rusijos karinį taikos palaikymo kontingentą Kosovo provincijoje sudarys 3 600 karių.
2007 — mirė Vilma Espin (Vilma Espin), Kubos prezidento pareigas einančio Raul Castro (Raulio Kastro) žmona, kuri daug metų buvo viena įtakingiausių Kubos moterų. Jai buvo 77 metai.
2010 — Floridos mieste Orlande atidarytas Hario Poterio teminis parkas.
2010 — eidamas 87-uosius metus savo namuose Ispanijos Lanserotės saloje mirė garsus portugalų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Jose Saramago (Žozė Saramagu).
2010 — Rusijos kosminis laivas „Sojuz“, skraidinantis vieną rusų kosmonautą ir du JAV astronautus, sėkmingai susijungė su Tarptautine kosmine stotimi (TKS). Ši misija buvo paskutinis „Sojuz“ skrydis prieš galutinai uždarant JAV daugkartinio naudojimo erdvėlaivių „Space Shuttle“ programą.
2011 — būdamas 69-erių metų mirė visame pasaulyje garsus saksofonininkas Clarence Clemons (Klarensas Klemonsas).
2011 — velionės princesės Dianos jaunesnysis brolis Charles Spencer (Čarlzas Spenseris), praėjus dviems mėnesiams po sūnėno princo William (Viliamo) vestuvių, trečią kartą žengė prie altoriaus.
2012 — Kinijos astronautai pirmą kartą įėjo į aplink Žemę skriejantį modulį „Tiangong-1“.
2013 — Britanijoje pradėti iš vandenyno dugno ištraukto Antrojo pasaulinio karo vokiečių bombonešio „Dornier -17 Do-17“ konservavimo darbai. Šis dviejų variklių lėktuvas, kaip manoma, yra vienintelis, išlikęs po karo iki mūsų dienų.
2014 — būdama 90 metų mirė JAV chemijos pramonės milžinės „DuPont“ tyrėja Stephanie Kwolek (Stefani Kvolek), išradusi kevlaro pluoštą, naudojamą neperšaunamose liemenėse.
Birželio 18-oji šou pasaulyje:
1942 — gimė legendinės grupės „The Beatles“ narys Paul McCartney (Polas Makartnis).
1952 — gimė aktorė Isabella Rossellini (Izabela Roselini).
1971 — gimė pop grupės „Boyz II Men“ narys Nathan Morris (Natanas Morisas).
1976 — legendinis švedų kvartetas „ABBA“ koncertavo Švedijos karaliui jo vestuvių išvakarėse.
1987 — Bruce Springsteen (Briusas Springstinas) oficialiai išsiskyrė su žmona Julianne Phillips (Džulian Filips).
1999 — įvyko Walt Disney (Volto Disnėjaus) filmo „Tarzanas“ premjera.
2007 — Holivudo superžvaigždė Julia Roberts (Džulija Roberts) susilaukė trečio vaiko — berniuko Henry Daniel Moder (Henrio Danielio Moderio).
2008 — mirė 100 metų sulaukęs prancūzų kino režisierius Jean Delannoy (Žanas Delanua), kurio garsiausias filmas „Pastoralinė simfonija“ (La symphonie pastorale) 1946 metais laimėjo Kanų kino festivalio Auksinę palmę. Į režisūrą pasukęs aktorius pripažinimo susilaukė 1943 metais pastatęs filmą „Amžinas sugrįžimas“ (L'eternel retour), kuriam scenarijų parašė Jean Cocteau (Žanas Kokto).
2011 — buvęs „Oasis“ rokeris Noel Gallagher (Noelis Galageris) prašmatnios ceremonijos metu vedė savo ilgametę draugę Sara MacDonald (Sarą Makdonald).
2011 — legendinė balta suknelė, kuria pasidabinusios Marilyn Monroe (Merilin Monro) atvaizdas tapo šeštojo dešimtmečio Holivudo simboliu, aukcione parduota už 4,6 mln. JAV dolerių — gerokai didesnę nei buvo tikėtasi sumą.
2012 — brazilų gražuolę Gisele Bundchen (Žizelę Bundšin) žurnalas „Forbes“ paskelbė brangiausiai apmokama pasaulio manekene, uždirbusia 45 mln. dolerių per metus.
2014 — būdamas 85-erių metų mirė amerikiečių džiazo pianistas, kompozitorius ir grupės lyderis Horace Silver (Horasas Silveris).
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