 Birželio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-06-19 06:36
BNS inf.

Birželio 19-oji, penktadienis, 25 savaitė.

Johnny Depp ir Vanessa Paradis
Johnny Depp ir Vanessa Paradis / Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 4.41 val., leidžiasi 21.59 val. Dienos ilgumas 17.18 val.

Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 0.40 val., teka 10.08 val.

Vardadieniai:

Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramunė, Romas, Romualdas, Svaigeda

Birželio 19-oji Lietuvos istorijoje:

1831 — Lietuvos ir Lenkijos sukilėlių kariuomenė stojo į mūšį su žymiai gausesne caro kariuomene. Mūšis buvo pralaimėtas ir tai nulėmė viso sukilimo baigtį. Žlugo paskutinis sukilėlių bandymas užimti Vilnių.

1831 — gimė Antanas Beresnevičius, bažnyčios veikėjas ir religinės raštijos darbuotojas, vertėjas. Mirė 1904 m.

1867 — gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. Mirė 1916 m.

1904 — gimė Balys Dvarionas, kompozitorius, dirigentas, pianistas. Mirė 1972 m.

1936 — gimė poetas Gintautas Stankaitis („Trisdešimt regėjimų“, „Po Vyčio ženklu“, rinkinys vaikams „Grybų linksmi juokai ir graudūs verksmai“ ir kt.).

2019 — Vilniaus Našlaičių kapinėse rasti paskutinio su ginklu rankose žuvusio Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno palaikai.

2020 — eidamas 96-uosius metus mirė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas (Stenlis Balzekas) jaunesnysis.

2023 — pradėtas tiesti vienas ilgiausių tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožų tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos.

Birželio 19-oji pasaulio istorijoje:

1623 — gimė prancūzų matematikas, filosofas Blaise Pascal (Blezas Paskalis). Mirė 1662 m.

1756 — 146 britų kaliniai užtroško požeminiame Kalkutos (Indijos) kalėjime, kuris nuo to laiko vadinamas „Juodąja Kalkutos skyle“.

1819 — į Liverpulį (Anglija) atplaukė pirmasis Atlanto vandenyną įveikęs garlaivis „Savannah“.

1862 — JAV Kongresas uždraudė vergiją Amerikos teritorijoje.

1867 — Meksikos Imperatoriui Ferdinand Maximilian Joseph (Ferdinandui Maksimilijonui Džozefui) buvo įvykdyta mirties bausmė.

1885 — garsioji Laisvės statula atgabenta iš Prancūzijos į Niujorką (JAV).

1934 — Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įkurta Federalinė Ryšių Komisija.

1953 — JAV įvykdyta mirties bausmė sutuoktiniams Julius (Džiulijui) ir Ethel (Etelei) Rosenberg (Rozenbergams), nuteistiems už šnipinėjimą sovietų naudai.

1961 — Didžioji Britanija pripažino Kuveito (Azijos šalies) nepriklausomybę.

1963 — Tarybų Sąjungos kosmonautė Valentina Vladimirovna Tereškova (Tereškova), pirmoji moteris išskridusi į kosmosą, sugrįžo į Žemę erdvėlaiviu Vostok 6.

1970 — sovietų kosminis laivas „Sojuz 9“ nusileido Kazachstane, pasiekęs absoliutų buvimo kosmose rekordą — 17 dienų, 16 valandų ir 59 minutės.

1995 — rusams sutikus nutraukti ugnį ir pradėti taikos derybas su Čečėnija, čečėnų kovotojai paleido 1 500 įkaitų ir pasitraukė iš ligoninės Budionovske (Rusija), kurią laikė užėmę šešias dienas.

1997 — karščių — 50 laipsnių pagal Celsijų — aukų skaičius Pakistane pasiekė 27.

1999 — pasibaigus vienuolika savaičių trukusiam NATO bombardavimui, iš Kosovo provincijos baigtas išvesti visas 40 000 Jugoslavijos saugumo pajėgų kontingentas.

2010 — Švedijos sostinėje Stokholme įvyko vienos ištaigingiausių vestuvių ceremonijų Europos karališkųjų šeimų istorijoje — švedų mylima sosto įpėdinė Victoria (Viktorija) ištekėjo už savo išrinktojo nekilmingo Daniel Westling (Danielio Vestlingo).

2014 — Ispanijos naujasis karalius Felipe VI (Felipė VI) parlamente prisiekė ginti konstituciją ir pradėjo savo valdymą.

2019 — tarptautinė tyrėjų komanda paskelbė, kad pareikš kaltinimus nužudymu keturiems asmenims, siejamiems su 298 žmonių gyvybių pareikalavusiu oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimu virš Rytų Ukrainos.

Birželio 19-oji šou pasaulyje:

1962 — Kalifornijoje gimė šokėja ir dainininkė, Amerikos televizijos žvaigždė Paula Julie Abdul (Paulina Džiuli Abdul).

1967 — gimė amerikiečių aktorė Mia Sara (Mija Sara).

1988 — prie Berlyno sienos pasiklausyti Michael Jackson (Maiklo Džeksono), koncertavusio Vakarų Berlyne, susirinko per 3 000 Rytų Vokietijos gyventojų.

2011 — Holivudo veteranas aktorius Peter Fonda (Piteris Fonda) Havajuose vedė savo draugę Margaret DeVogelaere (Margaret DeVodželer).

2012 — po 14 metų bendro gyvenimo išsiskyrė Johnny Depp (Džonis Depas) ir jo ilgametė partnerė Vanessa Paradis (Vanesa Paradi).

2013 — būdamas 51 metų per atostogas Italijoje mirė JAV aktorius James Gandolfini (Džeimsas Gandolfinis), pagarsėjęs stambaus sudėjimo mafijos vadeivos vaidmeniu televizijos seriale „Sopranai. Mafijos kronika“ (The Sopranos).

Šiame straipsnyje:
įvykiai
datos
Lietuva
pasaulis
įvykiai Lietuvoje
įvykiai pasaulyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų