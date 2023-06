Birželio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.42 val., leidžiasi 21.59 val. Dienos ilgumas 17.17 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.02 val., leidžiasi 01.05 val.

Vardadieniai:

Eiviltas, Eiviltė, Janina, Jonas, Virga

Datos:

Joninės (Rasos)

1921 — gimė poetas Jonas Sereikis.

1941 — naciai padegė Ablingos kaimo gyventojų trobesius ir nušovė 35 Ablingos bei 7 gretimo Žvaginių kaimo žmones.

1988 — Vilniuje, Arkikatedros aikštėje, įvyko pirmasis viešas Sąjūdžio mitingas su tautinėm vėliavom, kuriame dalyvavo beveik 30 tūkstančių žmonių.

2012 — sulaukęs garbaus 94 metų amžiaus mirė nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, lietuvių tapytojas Augustinas Savickas.

Birželio 24-oji pasaulio istorijoje:

1497 — anglų keliautojas John Cabot (Džonas Kebotas) atrado Kanadą.

1812 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) persikėlė per Nemuną ir įžengė į tuometinės Rusijos teritoriją.

1901 — Paryžiuje (Prancūzija) atidaryta pirmoji devyniolikmečio dailininko Pablo Picasso (Pablo Pikaso) darbų paroda.

1931 — Sovietų Sąjunga ir Afganistanas pasirašė neutralumo sutartį.

1973 — atsistatydino vyriausias amžiumi pasaulio politikas – 90-metis Airijos prezidentas Eamon de Valera (Ymonas de Valera).

1987 — gimė žinomas argentiniečių futbolininkas Lionel Messi (Lionelis Mesis).

1995 — Izraelio policija apšaudė agresyvius palestiniečius, reikalavusius paleisti 5 000 kalinamų tėvynainių.

1999 — JAV pasiūlė 5 milijonų JAV dolerių premiją už informaciją, leidžiančią suimti įtariamus Jugoslavijos karo nusikaltėlius, įskaitant prezidentą Slobodan Miloševič (Slobodaną Miloševičių).

2008 — sulaukęs 86 metų mirė žymus lenkų menininkas — dailininkas, scenografas, teatro režisierius, Varšuvos dailės akademijos profesorius Jozef Szajna (Juzefas Šaina).

2008 — mirė Leonid Hurwicz (Leonidas Hurwičas), kuris 2007 m. gavęs Nobelio ekonomikos premiją tapo seniausiu jos laureatu. 2007-ųjų Nobelio ekonomikos premija buvo paskirta iš viso trims „optimalių mechanizmų teorijos pagrindus“ sukūrusiems JAV mokslininkams — L.Hurwicz, Eric Maskin (Erikui Maskinui) ir Roger Myerson (Rodžeriui Majersonui). L.Hurwiczui buvo 90 metų.

2013 — Italijos teismas skyrė buvusiam premjerui Silvio Berlusconi (Silvijui Berluskoniui) septynerius metus laisvės atėmimo ir uždraudė jam eiti viešas pareigas, pripažinęs jį kaltu dėl mokėjimo už seksą su nepilnamete prostitute, taip pat piktnaudžiavus savo pareigomis, kad nuslėptų savo ryšius.

2022 — JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino moterų teisę į abortus priimdamas istorinį sprendimą, atšaukiantį pusę amžiaus trukusią konstitucinę apsaugą vienu iš labiausiai visuomenę suskaldžiusių ir aršiausias kovas sukėlusių klausimų Amerikos politiniame gyvenime.

Birželio 24-oji šou pasaulyje:

1949 — gimė „Dire Straits“ bosistas John Illsley (Džonas Ilslis).

1949 — gimė amerikiečių aktorė Nancy Allen (Nensi Alen) („Robotas policininkas“).

1961 — gimė grupės „Tears For Fears“ bosistas Curt Smith (Kertas Smitas).

1965 — išleista antroji John Lennon (Džono Lenono) knyga „A Spaniard in the Works“.

1990 — „The Cure“ klavišininką Roger O'Donnell (Rodžerį Odonelą) pakeitė Perry Bamonte (Peris Beimontas).

2009 — vokiečių kino legendos Marlene Dietrich (Merlen Dytrich) rašytų laiškų kolekcija, kuriuos aktorė per keturis dešimtmečius parašė dabar jau velioniui švedų drabužių dizaineriui Max Goldstein (Maksui Goldšteinui), aukcione parduota už 4,2 tūkst. JAV dolerių (10,3 tūkst. litų). M.Dietrich mirė 1992 m. Paryžiuje sulaukusi 90-ies metų.

2014 — mirė amerikiečių aktorius Eli Wallach (Elis Volakas), kurį daugelis žino iš filmo „Geras, blogas ir bjaurus“ (The Good, the Bad and the Ugly).